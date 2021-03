Norsk statsminister afhøres

Der var voldsom kritik af den norske statsminister Erna Solberg, der flere gange under fejringen af sin 60-års fødselsdag brød de selvsamme corona-restriktioner, som hun har fortalt den norske befolkning om flere gange.

Nu indleder norsk politi afhøringer og efterforskning af statsministeren og hendes overtrædelser af restriktionerne på en ferie i det norske skisportssted Geilo.

Det skriver VG, der har været i kontakt med anklageleder i Buskerud-området, Per Morten Sending, der også fortæller, at de ikke er færdige med afhøringerne endnu.

- Afhøringen er ikke færdig, før man har fået svar på alle spørgsmål, skriver det ud, og gennemlæser det. Der er vi ikke endnu, fortæller Sending til VG, der også fortæller, at norsk politi har en ambition om at afslutte sagen i denne uge.

Det er forsamlingsforbuddet, som i Norge er på 10 personer, Solberg har brudt, hvor der til hendes fødselsdagsfejring var 14 personer tilstede.

Norsk statsminister har brudt restriktioner

Det kan koste helt op til 20.000 norske kroner at bryde coronarestriktionerne i Norge.

Har selv vedtaget reglerne

I et længere Facebook-opslag har Erna Solberg undskyldt overtrædelsen og beskrevet, hvordan forsamlingsforbuddet to gange blev overtrådt. En gang uden hende og en gang med hende.

'Som statsminister har jeg et særligt ansvar for at følge de regler og anbefalinger, der gælder. Jeg har selv været med til at vedtage disse regler og anbefalinger og bør derfor kende alle detaljerne. Hvis besøget på restauranten følges op med bøder, vil vi selvfølgelig gælde for os som alle andre,' skrev Solberg.

Coronastatus i Norge

Den seneste uge har Norge haft 4117 nye corona-tilfælde.

266 er indlagt og i alt er 649 efter at have været smitte med corona siden epidemien startede sidste år.

I alt har 505.688 nordmænd fået det første coronavaccinestik, mens 262.780 er færdigvaccineret.