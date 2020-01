Nu begynder den: Sådan føres rigsretssagen mod Trump

Du kan følge med LIVE fra rigsretssagen oven over.

Amerikanerne kan i de kommende uger følge rigsretssagen mod deres præsident, som begynder tirsdag omkring klokken 19 dansk tid.

Præsident Donald Trump er anklaget for embedsmisbrug samt for at have modarbejdet kongressens arbejde.

Embedsmisbruget er ifølge anklagen sket, da Donald Trump truede med at tilbageholde militærstøtte til Ukraine, hvis ikke landet ville indlede en efterforskning af demokraten Joe Biden og hans søn for korruption.

For at præsidenten kan afsættes i rigsretssagen kræver det, at afstemningen har to tredjedele flertal i senatet, hvilket svarer til, at 67 af de 100 medlemmer skal stemme for.

I senatet sidder 53 republikanere og 45 demokrater. Der sidder desuden 2, som ikke er medlemmer af de to store partier, men som forventes at støtte Demokraterne.

Det sker der nu

Der er altså 20 republikanske senatorer, som skal stemme imod partilinjen, hvis Donald Trump skal afsættes som præsident.

Men hvad skal der ske i de kommende uger? Ekstra Bladet har talt med professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Kurrild-Klitgaard, som forklarer, at der først og fremmest sker to vigtige ting.

- Det første er, at begge parter fremlægger deres sager. Det vil sige, at repræsentanter fra anklagerne, som er Repræsentanternes Hus, fremlægger deres argumenter for, hvorfor Trump skal fjernes fra embedet.

- Dernæst kommer forsvarerne, som er et hold, der er udpeget af flertallet i senatet, og som udgør forsvars-teamet sammen med nogle tilknyttede jurister. De skal jo så fremlægge deres sag med henblik på at afvise påstandene, siger han.

På et tidspunkt i forløbet skal der dog også være en helt anden debat.

- Det andet vigtige, der kommer, er, at der kommer til at være en afstemning om, i hvilket omfang der skal indkaldes nye vidner og fremlægges nyt materiale, siger han.

Det vil Demokraterne gerne, fordi de gerne vil kunne tilføje nyt materiale til sagen.

- Republikanerne, som har flertallet i Senatet, er uvillige over for det, fordi de gerne vil have sagen overstået hurtigst muligt. Så det kommer der til at være en debat om, siger Peter Kurrild-Klitgaard.

IKKE en retssag

Selvom processen ofte bliver sammenlignet med en rigsretssag, som vi kender fra Danmark, så er det faktisk ikke helt det samme.

- Det er en mærkelig blanding af en politisk proces og noget, som har en retssags-lignende karrakter. Men det er jo ikke en retssag på en helt normal måde, for her er det jo politikere, der er jurymedlemmer, siger Peter Kurrild-Klitgaard.

Der sidder dog en chefdommer fra den amerikanske højesteret med under hele sagen, men han fungerer ikke som en traditionel dommer.

- Der er 100 medlemmer af Senatet, så han skal størstedelen af tiden formodentlig bare være en form for ordstyrer. Men i en situation, hvor det måtte stå 50-50, så er det ham, der kan være med til at træffe den endelige afgørelse, siger Peter Kurrild-Klitgaard.

Ikke umuligt

I lige netop denne sag skal der ske en stor ændring i opbakningen, hvis det skal ende med, at Donald Trump bliver afsat.

- Der skal være et betragteligt antal republikanere, som er villige til at stemme sammen med Demokraterne om at fjerne Trump fra embedet. Det er jo derfor, at de fleste bookmakere anser det for usandsynligt, at det skulle blive udfaldet.

- Kommer der et eller andet opsigtsvækkende frem, så kan der jo ske alt muligt. Jeg anser det for mindre sandsynligt, at det vil ske, men det er ikke umuligt, siger han.

Her er det særligt den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, som er interessant.

- Bolton har angiveligt været til stede ved møder, hvor han har lagt afstand til, at man skulle forsøge at foretage en form for indblanding i Ukraine. Derfor ville det være interessant at høre, hvad han har at sige.

- Det andet er, at deres Government Accountability Office, som svarer lidt til Folketingets Ombudsmand, har udsendt en vurdering, hvor de siger, at det faktisk var ulovligt, at Trump tilbageholdt midler, som var bevilliget til Ukraine i militærstøtte, siger Peter Kurrild-Klitgaard.