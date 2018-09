Nu bliver det tre gange så dyrt at blive dansker

Det vil give mere administration, at ansøgere om dansk statsborgerskab fremover skal deltage i en ceremoni, hvor de blandt andet skal give hånd til borgmesteren eller en anden repræsentant for kommunen.

Derfor skal udlændinge, der drømmer om at blive danskere, indstille sig på at betale tre gange så meget i gebyr for deres ansøgning i fremtiden.

Det fremgår af det lovforslag om indførelse af den meget omdiskuterede håndtryksceremoni, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har sendt i høring.

Her foreslås det, at gebyret stiger fra i dag 1200 kroner til 3600 kroner.

Og det er ganske rimeligt, mener Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Christian Langballe, der er en af ophavsmændene til den politiske aftale bag lovforslaget.

- Når man ser på, at man får den her gave, som det danske statsborgerskab er, så synes jeg faktisk ikke, at det er dyrt. Jeg synes, det er en umådelig stor og dyrebar gave, siger han.

Ud over det borgmesterlige håndtryk er der også en række andre tiltag, der vil øge administrationen, i lovforslaget. Blandt andet skærpede dokumentationskrav i de sager, hvor en ansøger ønsker dispensation.

Det sker, samtidig med at regeringen har bebudet, at den vil sætte alle sejl til for at afskaffe bureaukrati. Men Langballe mener ikke, at der er noget modstridende i det.

- Man kan ikke sammenblande diskussionen om afbureaukratisering med at få et statsborgerskab, siger han.

- Det er fuldt ud rimeligt, at man selv betaler udgifterne, ligesom man selv skal betale for at få et nyt pas og et nyt kørekort.

Det fremgår i øvrigt af lovforslaget, at det er udlændinge- og integrationsministeren, der nærmere skal fastsætte rammerne for ceremonien.

Her tilkendegiver Inger Støjberg, at hun agter at fastsætte krav om, at repræsentanter fra kommunen mødes "ansigt til ansigt med deltagerne og trykker dem i hånden (udveksler håndtryk) for at højtideligholde" øjeblikket.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har dog åbnet for, at staten kan overtage opgaven med håndtryk, hvis borgmestrene er imod.

