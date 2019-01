Nu deler de mad ud: - Det bliver værre for hver dag

Kort før jul fik 800.000 offentligt ansatte i USA en kedelig, tidlig julegave: Jeres job er ramt af en nedlukning (shutdown), og I får derfor ikke løn, før der er fundet en løsning.

Nedlukningen er nu i gang på 33. dag, og en politisk løsning er stadig ikke oppeover. De 800.000 mennesker har derfor stadig ikke fået løn. 400.000 af dem har fået besked på stadig at komme på arbejde, og så får de deres løn senere. De resterende 400.000 har hverken arbejde eller løn.

Og for flere familier er det ved at nærme sig et kritisk punkt.

- Nu har det her varet i over en måned, og det begynder at stramme til for private husholdninger. Der bliver flere og flere historier om folk, der ikke får løn, som er bekymrede for, om de kan betale deres regninger og husleje, og om de er nødt til at sælge ejendele og optage lån. Der er ikke ret mange almindelige amerikanske husholdninger, der kan holde til det her, når det varer så lang tid, siger Anders Agner Pedersen, der er chefredaktør på kongressen.com, til Ekstra Bladet.

Den amerikanske 'shutdown' Dele af det amerikanske statsapparat har været lukket ned siden 22. december sidste år. Det skyldes, at der ikke er blevet vedtaget et budget for dele af staten. I alt 800.000 mennesker er ramt, men 400.000 menes at varetage så vitale funktioner, at de er blevet bedt om at komme på arbejde alligevel, selvom de først kan få løn med tilbagevirkende kraft. Medlemmerne og Senatet og Repræsentanternes Hus var ellers blevet enige om et budget, som Donald Trump også havde godkendt, men i sidste ende ombestemte præsidenten sig. De republikanske kongresmedlemmer ombestemte sig derfor også og stemte imod budgettet. Det helt store stridspunkt er den mur til Mexico, som Trump siden valgkampen i 2016 har lovet, han ville bygge. Demokraterne, der har flertal i Repræsentanternes Hus, nægter dog at sætte penge af til muren. For at budgettet kan blive godkendt, kræver det et flertal i begge kamre i Kongressen, og at præsidenten godkender det. For at omgå præsidenten, skal der være to tredjedele flertal, hvilket altså vil kræve republikansk opbakning uden om præsidenten. USA har i alt 2,1 millioner offentligt ansatte. Vis mere Luk

Må pantsætte ejendele

Flere steder i USA ser man da også lange køer af offentligt ansatte, der har taget imod forskellige tilbud om at modtage gratis mad og drikke for at komme igennem krisen.

- Normalt ved de her shutdowns er der fundet en løsning i løbet af nogle få dage, men det er langtfra så mange, som vi ser nu, siger han.

Dette er således den længste shutdown i USA's historie.

Flere hundrede offentligt ansatte står i kø her i Washington DC for at få udleveret mad som et plaster på såret for deres manglende løn. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge amerikanske medier tyr de offentligt ansatte nu blandt andet til kreditkort, pantelånere og bijobs for at klare sig igennem krisen.

Blandt andre den nyvalgte formand for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, har deltaget i uddelingen af mad. Foto: Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix

Domstole lukker ned

Blandt de ansatte, der er sendt hjem fra arbejde, er medarbejdere på museer og i nationalparker. Det har blandt andet i starten af nedlukningen betydet dødsfald i nationalparkerne, men ellers er påvirkningen af dem, der ikke er omfattet af nedlukningen, stadig begrænset.

- Den almindelige amerikaners hverdag er som sådan ikke direkte påvirket af det her. Det er ikke sådan, at man pludselig siger 'hov, hvor blev politiet af'. Så den generelle amerikanske befolkning er ikke meget påvirket af det her, men for de 800.000 mennesker, der er direkte ramt, er det virkelig noget skidt, siger Anders Agner Pedersen.

Stille og roligt begynder konsekvenserne dog at brede sig ud på andre områder af det amerikanske samfund. Således har domstolene meldt ud, at de løber tør for penge 1. februar og må begynde at sende medarbejdere hjem, ligesom tilbagebetalingen af skat også er på vej til at blive ramt på grund af mangel på medarbejdere.

- Jo længere tid der går, des flere af den slags eksempler vil der komme frem i lyset, siger Anders Agner Pedersen.

Ansatte i landets lufthavne har flere gange protesteret over, at de forventes at arbejde uden at få løn. Her er det i lufthavnen i Boston. Foto: Scott Eisden/AFP/Ritzau Scanpix

Politikere giver håndsrækning

Når nedlukningen af statsapparatet før eller siden bliver bragt til ende, er der i princippet 400.000 mennesker, der står med sorteper og ikke har fået løn i den periode, nedlukningen har varet.

Det er dog muligt, at nogle politikere vil forbarme sig over dem og komme med en økonomisk håndsrækning, vurderer Anders Agner Pedersen.

- Det vil nok være sandsynligt, at man vil se politikere på Capitol Hill, som vil prøve at fremsætte forslag til, hvordan man kan kompensere de her mennesker, der er blevet taget som gidsler i en politisk konflikt. For det er en dårlig historie for politikerne, at det rammer almindelige mennesker så hårdt, siger han.

Landet stadig lukket ned: Trump vil have sin mur

Mad bliver langet over disken til de mange offentligt ansatte, der foreløbig er gået glip af en måneds løn. Foto: Foto: Drew Angerer/AFP/Ritzau Scanpix

Forhandlinger i hårdknude

Men foreløbig er der intet, der tyder på, at en løsning er lige oppe over.

Forhandlingerne er nemlig gået i hårdknude med Donald Trump på den ene side, der kræver penge til at bygge en mur på grænsen til Mexico, og Demokraterne på den anden side, der nægter at bruge penge på Trumps valgløfte.

- Det store problem for Trump er, at amerikanerne først og fremmest giver ham skylden for det her. Det er virkelig noget møj for ham, for de fleste målinger lige nu viser, at et klart flertal giver Trump ansvaret for det her, siger Anders Agner Pedersen.

Og Trump selv begynder at være fanget mellem to stole.

- Hans egen base er på den ene side meget hårde i filten og siger, at han bare skal klø på, for den mur skal bygges. Men på den anden side er der også nogle af hans egne vælgere, der enten direkte eller inddirekte er blevet ramt af det her, som siger, at nu vil de altså også have en hverdag til at fungere, siger han.

Trump har flere gange understreget, at han har som en helt klar betingelse, at Demokraterne skal gå med til at finansiere hans mur. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

Trumps helt store problem er, at nogle af hans største støtter har understreget, at det er afgørende, at Trump får bygget den mur.

- Det understreger virkelig Trumps dilemma. Han kan ikke bare sige 'okay, vi dropper den der mur'. For så bliver hans base rasende. Og hver eneste gang han snakker om en mur, ser Demokraterne rødt. Det vil de simpelthen ikke høre tale om. Så han skal finde en eller anden måde, hvorpå han kan tilfredsstille begge parter, og det er ikke så nemt, vurderer Anders Agner Pedersen.

Den indtil for nylig hidtil længstvarende 'shutdown' af det amerikanske statsapparat fandt sted i perioden mellem 16. december 1995 og 6. januar 1996. En periode på i alt 22 dage. Den rekord er altså foreløbig overgået med 11 dage.