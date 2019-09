Nu er domænet liberaltcentrum.dk købt

Domænet liberaltcentrum.dk er onsdag købt sammen med tre andre domæner af udgaver af samme navn.

Købet er sket samme dag, som Ekstra Bladet afslørede, at Lars Løkke Rasmussen ad flere omgange i Venstre-kredse har talt om at stifte et nyt parti.

De fire domæner er købt af direktør Sten Engelbrecht, som bor 15 kilometer fra Lars Løkkes hjemby, Græsted. Det viser en søgning på DK Hostmaster.

Lars Løkke afviser over for Ekstra Bladet at have noget med domænerne at gøre, og den tidligere Venstre-formand 'tror ikke', at han kender direktør Sten Engelbrecht.

Fire mio. kr. fra rigmand

Ekstra Bladet kunne onsdag aften afsløre, at den tidligere statsminister og detroniserede Venstreformand, Lars Løkke Rasmussen, flere gange har luftet tanken i Venstre-kredse om at stifte et nyt parti. Det oplyser flere centrale Venstre-kilder, som ønsker at være anonyme.

Tanken om et nyt parti blev blandt andet sagt højt af Lars Løkke på et møde i Venstres forretningsudvalg fredag 30. august.

Lars Løkke Rasmussen sagde, at han havde modtaget meget støtte i den seneste tid. Blandt andet fra en rigmand, som ville give ham fire millioner til at stifte et nyt parti, oplyser flere kilder, som var til stede på mødet.

Taler om sponsor

Snakken om et nyt parti er dog ikke stoppet der. En central V-kilde nævner, at Lars Løkke Rasmussen flere gange har talt om et nyt parti, efter at han trak sig på Venstres møde i hovedbestyrelsen lørdag 31. august.

Lars Løkke har også nævnt den gavmilde sponsor flere gange siden skæbneweekenden, erfarer Ekstra Bladet.

Noget tyder altså på, at Lars Løkke stadig er klar til at kæmpe for at være i spidsen for et parti i stedet for at sidde på bageste række i Venstres folketingsgruppe.

Direktør: Ingen kommentar

Over for Ekstra Bladet nægter direktør Sten Engelbrecht kategorisk at kommentere spørgsmål, der omhandler købet af de fire domænenavne.

Både til spørgsmålet om hvorfor han har købt dem, og om sin eventuelle relation til Venstre og Lars Løkke Rasmussen. Begge gange lød svaret: Ingen kommentarer.

Ekstra Bladet har dog fundet en kobling mellem Sten Engelbrecht, idet hans kone er ven med Lars Løkkes bror, Knud Løkke Rasmussen, på Facebook.

Knud Løkke Rasmussen fortæller over for Ekstra Bladet, at han intet kender til hverken Sten Engelbrecht eller stiftelsen af et nyt parti.

Foruden liberaltcentrum.dk er også domænerne liberalcentrum.dk, liberal-centrum.dk og liberalt-centrum.dk blevet købt af Sten Engelbrecht.

Protestparti

Navnet Liberalt Centrum har tidligere været repræsenteret på Christiansborg.

Det har sågar været omdrejningspunktet for en tidligere udbrydergruppe i Venstre.

Partiet blev stiftet i september 1965 af en kreds omkring tidligere finansminister Thorkil Kristensen. Han trådte ud af Venstre i 1960 efter en konflikt i partiet omkring den økonomiske politik.

I den brede befolkning fik han tilnavnet 'Thorkil Livrem', efter at han blandt andet havde indført en række ekstraskatter, forbrugsafgifter og tvungen opsparing.

De to første politikere, der kom i Folketinget for Liberalt Centrum, var Niels Westerby og Børge Diderichsen.

De var brudt ud af Venstre, efter at partiet i samarbejde med Det Konservative Folkeparti havde lanceret et skatteudspil i kølvandet på en periode med splid i Venstre.

Partiet fik fire mandater ved valget i 1966, men blev opløst igen allerede i 1969.

Liberalt Centrum benyttede partibogstavet L.