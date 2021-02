Nu er han tilbage: 'Tallene ser fantastiske ud'

Donald Trump vil ikke afvise, at han stiller op til valget i 2024, siger han i et efterhånden sjældent interview

Siden 20. januar har der været usædvanligt stille fra Donald Trump.

Efter magtoverdragelsen af præsidentembedet har det nemlig været særdeles sparsomt med interviews fra den nu tidligere amerikanske præsident.

Men nu er Trump tilbage på banen. I en række interviews med flere højreorienterede medier som Fox News, Newsmax, og One American News Network løfter han nu sløret for sine tanker efter valgnederlaget.

Trump til partifæller: Drop levebrødspolitikeren McConnell

Gode meningsmålinger

I et telefon-interview med Newsmax-værten Greg Kelly onsdag bliver Trump spurgt direkte ind til, om han overvejer at stille op til valget i 2024.

- Det er stadig tidligt, men der er nogle gode meningsmålinger derude. Det er helt sikkert. Vi har enorm opbakning. Jeg kigger på tal, der ser fantastiske ud, siger Trump til Greg Kelly.

Den tidligere præsident hævder videre, at han nu nyder større opbakning fra den amerikanske befolkning end før valget, som han tabte til Joe Biden.

Kan stille op

Trump er netop blevet frikendt af Senatet for at have opildnet til optøjerne ved Kongressen 6. januar. Dermed er der intet, som forhindrer ham rent juridiske i at stille op igen til præsidentposten i USA.

74-årige Trump fortæller videre i interviewet med Greg Kelly, at han har svært ved at affinde sig med sin nye rolle, efter Biden har taget over som præsident

- Jeg har ønsket at være mere stille og ikke blande mig for meget. Det har jeg ikke været, men det var min plan at være mere stille, siger han til Newsmax.

57 medlemmer af Senatet stemte for at kende ham skyldig, mens 43 stemte imod i den nyligt afsluttede rigsretssag.