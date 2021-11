Nu forholder Heunicke sig til ny variant

En ny variant af coronavirus ved navn omikron, som søndag er blevet bekræftet hos to smittede i Danmark, giver ikke anledning til at indføre yderligere restriktioner i det danske samfund.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) søndag aften.

- Det er ikke noget, vi overvejer konkret på nuværende tidspunkt, siger han.

På nuværende tidspunkt gælder der allerede en række restriktioner i Danmark, som er blevet indført, i takt med at smitten er steget. Det gælder for eksempel coronapas.

Fra mandag er der desuden krav om, at man skal bruge mundbind i alle butikker og i offentlig transport. Og det er også effektive initiativer mod en ny variant, siger Magnus Heunicke.

- Det er det, vores myndigheder og vi mener er tilstrækkeligt, i den situation vi står i nu. Det er en uforudsigelig tid, og det understreger denne her nye variant jo også.

- Vi har sagt åbent, at vi følger det her meget tæt, og vi gør, hvad der skal til, når det skal til. Der er ingen, som har interesse i, at vi skal lukke Danmark ned igen. Hele strategien er, at vi skal have et åbent samfund, hvor vi har smitten under kontrol, siger han.

