Nu giver han Obama skylden

Donald Trump gav onsdag aften Barack Obama skylden for USA's problemer med at skaffe nok corona-test

Barack Obama har mange fans, men Donald Trump er ikke en af dem.

Og nu giver den amerikanske præsident sin forgænger skylden for problemerne med test for coronavirus i USA.

Det fortalte han på et pressemøde i Det Hvide Hus onsdag.

- Obama-administrationen tog en beslutning vedrørende test, der har vist sig at være meget ufordelagtig, og vi har ugjort den beslutning for et par dage siden. På den måde kan testene foregår på en meget mere præcis og hurtig måde.

- Vi er ikke enige i beslutningen, og jeg tror ikke, at vi havde taget den, men af en eller årsag, blev den taget, sagde Donald Trump til pressen.

Foto: Ritzau Scanpix/Leah Millis

Det er fortsat uklart, hvad Donald Trump mener, men ifølge direktør i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, har private virksomheder tidligere fået lov til at lave kliniske test, men Obama og co. besluttede, at de nu skal spørge om lov hos Food and Drug Administration (FDA).

Og det er måske det, som præsidenten taler om.

Vaccine kan være på vej

Men ifølge The Guardian fortæller andre eksperter, at de ikke kender til regler, der skulle forhindre test at blive foretaget på Universiteter eller private klinikker i USA.

Mike Pence er blevet udnævnt til virusminister i USA, og natten til tirsdag fortalte han, at at en vaccine mod coronavirusset kan være i brug i slutningen af 2020.

- En vaccine kan blive testet inden for de næste seks uger. Vaccinen er måske først til rådighed i slutningen af året, siger Mike Pence.

Den amerikanske medicinalvirksomhed Pfizer er i øjeblikket i færd med at udvikle en kur mod coronavirusset.

Pfizer forventer at have testet kuren i løbet af marts.

