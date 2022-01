Nu har Boris Johnson fået skæbnerapport

Presset på Boris Johnson er kolossalt.

Og det bliver formentlig ikke mindre mandag, efter den britiske premierminister har fået dele ad den såkaldte Partygate-rapport stukket i hånden af den ledende embedsmand Sue Gray.

Netop party-rapporten, som er omdrejningspunktet i en politiefterforskning, menes at være altafgørende i forhold til, om Johnson kan beholde magten. Inden længe frigives de samme dele af rapporten formentlig til resten af det britiske parlaments medlemmer.

Får et par timer

Over for britiske Sky News bekræfter Boris Johnsons talsmand nemlig, at premierministeren mandag eftermiddag har fået overleveret en opdatering på den længe ventede rapport om de drukskandaler, som de sidste mange uger har ryddet forsider i Storbritannien.

- Vi kan bekræfte, at Sue Gray har givet os en opdatering om sin efterforskning af premierministeren, lyder det i en udtalelse.

Nu får Johnson ifølge Sky News et par timer til at læse den, før han ganske sikkert vil kommentere rapportens indhold over for Underhusets medlemmer, der ventes at give ham en hård medfart.

Boris Johnson har flere gange nægtet at trække sig.

Fanget på kamera

Stormvejret, der har ramt Johnson, er blevet fremkaldt af de drukfester, som angiveligt har været afholdt i eller omkring regeringen, mens landet var ramt af coronarestriktioner.

Nu er dele af Partygate-rapporten så klar til at kaste lys over sagen.

I sidste uge modtog Sue Gray angiveligt sprængfarlige billeder af premierministeren i selskabeligt lag.

Britiske Sky News skrev nemlig, at embedsmanden har fået billeder af Boris Johnson og andre fra hans inderkreds, der sidder med vinflasker på bordet under et arrangement i Downing Street 10.

Senest har premierministeren også fået voldsom kritik for et svar til syvårige Josephine.