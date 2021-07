Nu har de fået nok: Skarp kritik af Paludan

Stram Kurs-leder Rasmus Paludan er raget uklar med flere tidligere støtter.

Som Ekstra Bladet onsdag har beskrevet, er Paludan og det tidligere medlem af partiets såkaldte rigsledelse og indehaver at det tidligere søsterparti Hard Line, John Lydeking Andersen, havnet i en strid om penge.

Problemerne mellem de to har blandt andet betydet, at Paludan har stiftet et nyt søsterparti til Stram Kurs.

Nu viser det sig, at flere toneangivende medlemmer har forladt Stram Kurs den seneste tid på grund af utilfredshed med ledelsen og Paludan.

Kritik af Paludan

Pengeproblemer er nemlig langt fra de eneste uoverensstemmelser mellem de to tidligere partifæller John Lydeking Andersen og Rasmus Paludan.

Stram Kurs-lederen er blandt andet blevet for egenrådig, mener John Lydeking Andersen.

- Rigtig mange har forladt eller er blevet ekskluderet fra Stram Kurs, og mange af dem har jo været totalt loyale, men den mindste kritik betyder, at man ikke kan være med længere. Så begyndte flere og flere at vågne op og ville have indblik i tingene, og så smuldrede det hele, da fem-seks stykker forlod partiet på én gang.

Andre markante skikkelser har i foråret forladt Stram Kurs på grund af utilfredshed med ledelsen. Blandt andre den tidligere kredsleder og medlem af rigsledelsen Hanne Kronborg og Philip Bagge, der var partiets mand på Lolland-Falster.

John Lydeking Andersen er indehaver af Stram Kurs' tidligere søsterparti Hard Line. Privatfoto

I en Youtube-video forklarede Hanne Kronborg dengang sit exit fra Stram Kurs:

- Nu er vi i maj, og vi har ikke fået den partistøtte, som skulle være kommet i januar. Det er ret meget op ad bakke. Men den egentlige grund er, at der er nogle regler i Stram Kurs, som gør, at man er begrænset i, hvem man må tale med, og hvilke demonstrationer man må deltage i. For eksempel hvis man deltager i en demonstration, hvor der er én, som er blevet smidt ud af Stram Kurs - og dem er der jo efterhånden en del af - må man ikke selv deltage.

Den tidligere storkredsleder for Stram Kurs i Østjylland Jens Tirsvald Nielsen bekræfter ligeledes over for Ekstra Bladet problemerne med ledelsen. Det førte til, at storkredsens bestyrelse på fem medlemmer meldte sig ud af partiet i foråret.

- Det skyldes helt konkret den økonomiske situation i Stram Kurs og mangel på indsigt i økonomien, fortæller Jens Tirsvald Nielsen.

Afviser kritik

Kritikken af Paludans egenrådige ledelse, affejer hovedpersonen totalt.

- Det er ikke rigtigt, men det fremgår af vedtægterne, at rigsledelsen leder partiet mellem rigskongresserne. For at skære det ud i pap så har der været nogle personer, som har manglet noget indhold i deres liv, og så har de følt, at det at demonstrere mod islam, har været saliggørende for dem. Men det er ikke det, som Stram Kurs går ud på. Vi vil gerne stoppe Danmark fra undergang, så det er jo ikke en demonstrationsklub, som de tror.

- Så har det også udartet sig til, at der var nogle medlemmer, som begyndte at begå vold til demonstrationer og råbe voldelige trusler. Så meddelte rigsledelsen for tre måneder siden, at man naturligvis ikke kan være tillidsvalgt i partiet, hvis man demonstrerer med disse mennesker.

Paludan siger afslutningsvist, at Stram Kurs har modtaget partistøtte, og at alle medlemmer med legitime krav har fået deres penge.