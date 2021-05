Nu har Trump fået sit eget 'sociale medie'

Efter flere daglige udgydelser om alverdens emner, sluttede den daværende præsident, Donald Trumps, tilstedeværelse på sociale medier i januar brat, da han blev udelukket fra både Twitter og Facebook.

Efter udelukkelsen lød det fra Trump, at han ville skabe sit eget sociale medie, hvor han ikke var underlagt den samme 'censur', som han følte sig udsat for på Twitter og Facebook.

Og den drøm er måske nu kommet et lille stykke af vejen.

I hvert fald har Donald Trump nu fået et sted, hvor han kan slå sig løs som var han tilbage på Twitter.

På siden donaldjtrump.com/desk har han nemlig fået oprettet 'From the desk of Donald J. Trump', hvor han kan lave korte stykker tekst, som hans følgere kan læse. Teksternes længde minder lidt om Twitter, men det er ikke muligt for andre at kommentere teksten. Der er dog en knap, så man kan dele teksten på enten Twitter eller Facebook, hvor Donald Trump ikke selv er velkommen.

Ifølge Fox News er det ikke hensigten, at andre skal kunne kommentere, da der er tale om envejskommunikation til Trumps følgere.

Det er ifølge Fox News uvist, om den nye platform indgår i Trumps planer om at lave sit eget sociale medie.

Lanceringen af Trumps nye platform kommer i øvrigt en dag før, at Facebooks såkaldte Oversight Board, som blandt andre Helle Thorning-Schmidt sidder i, træffer afgørelse om, hvorvidt det var berettiget, at det sociale medie smed Donald Trump på porten på Facebook og Instagram tilbage i januar.

Men mens der er et lille håb i mørket for Donald Trump i forhold til Facebook, har Twitter oplyst til Fox News, at eks-præsidenten ikke bliver lukket ind i varmen der igen.