Nu har Trump og Kim Jong-un trykket hånd

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og den amerikanske præsident, Donald Trump, har onsdag trykket hånd på et hotel i Hanoi i Vietnam.

De to ledere indleder dermed deres andet topmøde, som blandt andet skal handle om nedrustning af Nordkoreas atomvåben.

Ved en kort presseoptræden forud for det egentlige møde sidder Trump og Kim Jong-un ved siden af hinanden foran pressen, og Trump fortæller, at han forventer et succesfuldt topmøde.

Han siger, at han 'ikke trækker i land i forhold til atomnedrustningen'. Og adspurgt, om han formelt vil erklære en ende på den koreanske krig, svarer han:

- Vi får se.

Trump spår fantastisk fremtid for Kim Jong-un

Den nordkoreanske leder fortæller, at de har fået bugt med forhindringer for at holde topmødet i Vietnam, og de har haft brug for tålmodighed siden deres første møde i Singapore sidste år.

Han håber ligesom Trump, at mødet i Hanoi bliver en succes.

Kim Jong-un og Donald Trump indleder deres møde på Hanois Metropole Hotel med det, som USA kalder en 'selskabelig middag'.

Torsdag skal de to mødes igen til et officielt møde om nedrustning af Nordkoreas atomprogram.

Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i juni 2017 i Singapore. Samtalerne mundede ud i luftige løfter om at arbejde hen mod at gøre Den Koreanske Halvø fri for atomvåben.

Skepsis før topmøde: - Folk glemmer, hvad han har gjort

Mødet i 2017 var det første mellem en siddende amerikansk præsident og en leder fra Nordkorea. Det blev af begge betegnet som en succes. Men en konkret køreplan for nordkoreansk nedrustning blev det ikke til.

Trump har alligevel før topmødet skrevet, at han ser en 'fantastisk mulighed'.

- Vietnam blomstrer som få andre steder på Jorden. Det ville blive det samme i Nordkorea - og meget hurtigt - hvis det ville atomnedruste, lød det fra Trump onsdag morgen på Twitter.