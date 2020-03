Nu kan Putin blive på posten frem til 2036

Ruslands forfatningsdomstol har mandag godkendt ændringer, der åbner for, at præsident Vladimir Putin kan blive på posten til 2036.

Afgørelsen er endelig og træder i kraft med det samme, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

I sidste uge godkendte underhuset i det russiske parlament de forfatningsændringer, som tillader, at Putin kan genopstille i 2024.

Ændringerne åbner for den mulighed, at Putin kan blive siddende i yderligere to valgperioder frem til 2036.

Den nuværende forfatning tillader kun, at landets præsident kan sidde i to sammenhængende perioder.

Putin har domineret det politiske landskab i Rusland i to årtier. Han har haft fire perioder som præsident og har også været premierminister.