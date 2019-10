Nu kommer Brittas luksus på auktion

Den danske statskasse får nu en lille del tilbage af de 117 millioner, Britta Nielsen er sigtet for at have lænset den for.

15. oktober kommer de effekter, som hun og sønnen, Jimmy Hayat, efter anklagerne har købt i Sydafrika for svindelpenge, under hammeren hos det lokale auktionshus Peter Maskell Auctions CC.

Det sker næsten et år efter, at hun blev anholdt i Johannesburg efter en af nyere tids mest omtalte flugter.

På auktionshuset hjemmeside kan man se, at det drejer sig om tre grunde i Phalaborwa - blandt andet Britta Nielsens hus, en bil, kunst, møbler, elektronik og diverse husholdningsting.

I sydafrikanske retsdokumenter, Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at Britta Nielsen, har sendt millioner af kroner afsted til Sydafrika. Pengene formodes at komme fra den danske statskasse

Fra juli 2007 og til september 2018 overførte hun 8.959.500 kroner fra bankkonti i Nordea og Danske Bank til konti i Sydafrika. Herudover har hun eksempelvis også fra 2005 til 2017 lavet kontanthævninger i Danmark på i alt 17 mio. kroner, hvoraf nogle også kan være taget med til Sydafrika.

Den sydafrikanske anklagemyndigheds finansielle enhed AFU (Asset Forfeiture Unit) har fulgt Britta Nielsens pengespor i Sydafrika og gået igennem alle hendes handler og transaktioner. I retsdokumenterne konkluderer seniorefterforsker Coleen Brown, at Britta bevidst har forsøgt at sløre sine spor og hvidvaskning af penge blandt andet ved at overdrage ejendommen til sønnen, Jimmy.

- Nielsen undgik at have ejendomme registreret i sit navn, men havde det registreret i Hayats eller hans firmaers navne. Dette var tydeligvis gjort for at undgå, at kilden til pengene blev opdaget.

Afrikansk assistance

Auktionshuset oplyser til Ekstra Bladet, at man vurderer, at Brittas ejendele vil indbringe omkring to mio. kr., hvilket er langt under anskaffelsespriserne.

Det er den sydafrikanske anklagemyndighed, NDPP, som har begæret auktion over de aktiver, som Jimmy Hayat og Britta Nielsen har efterladt i Sydafrika.

Dermed ryger pengene umiddelbart i den sydafrikanske statskasse. Men ifølge chefanklager Per Fiig har den såkaldte Sporingsgruppe i SØIK (bagmandspolitiet) anmodet kollegerne i Sydafrika om assistance.

'Det lykkedes at sikre en del af udbyttet fra det formodede bedrageri mod Socialstyrelsen. Det er vores forståelse, at provenuet fra et eventuelt salg af beslaglagte genstande vil blive overført direkte til Socialstyrelsen, som er den forurettede part i Danmark,' skriver han i et mailsvar.

Chefanklager i SØIK Per Fiig forklarer, at Britta Nielsen og hendes søn, Jimmy Hayat, i forbindelse med udleveringen til Danmark accepterede over for de sydafrikanske myndigheder, at der rent civilretligt skete beslaglæggelse af deres ejendomme og værdier i Sydafrika.

Straffesagen mod Britta Nielsen starter 24. oktober.

