Nu lukker han for gassen til nyt EU-land

Først var det Finland. Nu er turen kommet til Holland.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, lukker nemlig for gassen til EU-landet.

Det sker, fordi hollandske GasTerra nægter at følge Putins krav om at betale for gas i russiske rubler.

Russiske Gazprom har også lukket for gassen til Finland. Foto: Reuters

For stor risiko

Ifølge det hollandske medie NL Times har Ruslands gasproducent Gazprom så i stedet krævet, at GasTerra åbner en konto i Moskva, hvor de indsætter valuta i både euro og rubler.

- Men at åbne en konto i Moskva under russisk lov og kontrolleret af det russiske regime er for stor en risiko for selskabet, lyder det fra GasTerra, der blandt andet er ejet af staten og mastodonten Schell.

Det hollandske selskab havde ellers en aftale med Gazprom om at få leveret to milliarder kubikmeter gas frem til 1. oktober.

Meldingen kommer på samme tid, som EU har vedtaget, at man stopper olieimport fra Rusland ved udgangen af året.

Ørsted klar

Skulle Putin også vælge at lukke for gassen til Danmark, er en af landet største virksomheder klar.

Det danske energiselskab Ørsted kommer nemlig ikke til at skifte mening og vil ikke betale med rubler for gas fra det russiske energiselskab Gazprom.

I stedet har Ørsted forberedt sig på en situation, hvor Gazprom som reaktion lukker for gashanerne ved at fylde lagrene i Danmark og Tyskland. Samtidig vurderer Ørsted, at det bliver muligt at købe gas på det europæiske marked i stedet.

Det fortalte Ørsted i en pressemeddelelse mandag.

Foto: Jens Dresling /Ritzau Scanåix