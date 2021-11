Nu må arbejdsgivere kræve grønt coronapas på jobbet

Folketinget har torsdag vedtaget en lov, der gør det muligt for arbejdsgivere at kræve af medarbejdere, at de fremviser et gyldigt coronapas på arbejdet.

Lovforslaget blev vedtaget med et massivt flertal, hvor kun Nye Borgerlige og Frie Grønne stemte imod.

- Hvis virksomheden gør brug af de nye regler, kan de ansatte være mere trygge ved at tage på arbejde.

- Virksomheden er mindre sårbar for stor smittespredning og kan mindske risikoen for, at mange sygemeldinger betyder mindre produktion og tab af omsætning. Det synes jeg, er rigtig fornuftigt, skriver fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) i en pressemeddelelse i forbindelse med vedtagelsen af loven.

Loven betyder, at en ansat, der ikke efterlever kravet fra sin arbejdsgiver, vil kunne modtage 'ansættelsesretlige sanktioner'.

Et grønt coronapas opnås ved, at man enten er vaccineret mod covid-19 eller har fået foretaget en test for sygdommen inden for en given periode.

Virksomheder skal sagligt kunne begrunde, at de indfører kravet, for at mindske smittespredning på arbejdspladsen.

- Jeg er glad for, at reglerne allerede træder i kraft fra midnat. Mange statslige arbejdspladser vil blive omfattet af reglerne fra fredag.

- Jeg vil gerne opfordre andre arbejdsgivere til at overveje, om reglerne også skal indføres hos dem, skriver Mattias Tesfaye.

På Facebook skriver folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige, at partiet har stemt imod, fordi det ikke føler sig forsikret om, at loven vil have en tilstrækkelig effekt.

- Vi skal passe på hinanden. Vi skal tage hensyn. Vi skal håndtere situationen.

- Men vi må og skal altså også insistere på fakta, så man ikke bare pålægger befolkningen unødvendige restriktioner og bruger løs af borgernes skattekroner uden effekt og grund, skriver han.