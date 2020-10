Nu reagerer Trump på kritik

Kritikken er haglet ned over Donald Trump fra både Secret Service og sundhedseksperter, efter at han søndag kørte væk fra hospitalet, hvor han er indlagt med coronavirus, for at vinke til sine tilhængere.

'Uansvarligheden er forbløffende' lød det blandt andet, men nu forsvarer præsidenten sin handling.

'Medierne er sure, fordi jeg steg ind i en sikker bil og sagde tak til de mange fans og tilhængere, der stod udenfor hospitalet i mange timer, endda dage, for at vise deres respekt for præsidenten. Hvis jeg ikke gjorde det, ville medierne kaldt mig ubehøvlet', skriver Donald Trump på Twitter.

Søndag kørte Trump en tur i sin sorte, skudsikre bil for at vinke de fremmødte tilhængere. Flere andre personer kunne ses i bilen sammen med præsidenten.