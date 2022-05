Nu ruller skandalen igen: Billede vækker vrede

Han gik nok og håbede på, at vælgerne havde glemt druk-skandalerne under coronakrisen.

Men mandag er sagen om fester i Downing Street 10 for alvor blusset op i Storbritannien igen.

Og denne gang er den britiske premierminister, Boris Johnson, nok en gang havnet i en særdeles uheldig hovedrolle.

Boris Johnsons fremtid som premierminister er i fare, efter han er endt i et voldsomt stormvejr i forbindelse med fester på Downing Street. Sagen kort: Boris Johnson i massiv modvind efter fest-skandaler.

Fanget på billeder

Boris Johnson er nemlig blevet fanget på fire billeder, hvor han står og skåler med sine medarbejdere ved en fest i Downing Street.

De fire nye billeder, der er bragt af tv-stationen ITV, er angiveligt taget i november 2020. Her står otte mennesker plus den person, der tog billedet, tæt sammen.

Der var tale om en afskedsfest, hvor Johnson og flere andre ansatte tog afsked med den daværende kommunikationschef i premierministerens stab, Lee Cain.

Netop den fest har flere gange været efterforsket af politiet for mulige brud på loven, skriver The Guardian.

Billederne viser blandt andet den britiske premierminister hæve sit glas. Omkring ham er der adskillige vinflasker, en halv flaske gin og forskellige former for snacks på bordene.

Boris Johnson har tidligere skullet forklare sig i Underhuset og svare på en byge af spørgsmål om, hvorfor han og hans medarbejdere holdt fester i Downing Street, mens alle andre briter måtte følge strenge regler under coronapandemien om ikke at omgås andre mennesker. Foto: Ritzau Scanpix

Har fået bøde

Politiet er ved at efterforske 12 fester eller sammenkomster i Downing Street og et regeringskontor, hvor medlemmer af Johnssons stab skal have drukket alkohol.

Der er indtil videre givet over 100 bøder i sagen.

Premierministeren skal selv have deltaget i et par af sammenkomsterne. Han er således blevet fanget på flere af de i alt 300 billeder, som er havnet på politiets bord i sagen.

Boris Johnson har flere gange fremsat undskyldninger for at have brudt coronarestriktioner ved at deltage i fest under nedlukningen af landet.

Flere - heriblandt oppositionspartiet Labour - har krævet, at han går af som regeringsleder på grund af den såkaldte 'partygate'.

- Lad mig som det første sige, at jeg har betalt bøden og giver en fuldtonet undskyldning, har Johnson tidligere afvist.

Sagerne om de ulovlige fester har vakt stor vrede, fordi de blev holdt, mens en hård nedlukning betød, at almindelige briter ikke måtte mødes, besøge døende på hospitalet eller samles til eksempelvis begravelser.