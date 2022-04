Nu siger hun stop

Hongkongs nuværende leder, Carrie Lam, ønsker ikke at genopstille til endnu en periode.

Det udtaler hun selv ifølge flere medier, heriblandt BBC.

Carrie Lam når dermed kun at sidde i en enkelt periode på posten, men hun har ikke desto mindre nået at blive et særdeles kendt ansigt, idet hun har siddet som leder under de massive protester, der har været i Hongkong. Protesterne førte til, at der i sidste ende blev indført en meget kontroversiel 'sikkerhedslov', som blandt andet forbyder protester og umuliggør det for kritiske oppositionspolitikere at stille op til valg.

At Carrie Lam fratræder posten betyder derfor næppe nogen større politisk omvæltning. Carrie Lam er da også selv blevet udpeget af styret i Beijing til at lede byen.

Ifølge Carrie Lam selv er det af hensyn til familien, at hun træder tilbage efter det kommende valg.

- Der er kun ét hensyn, og det er familien. Jeg har sagt til alle før, at familie er min førsteprioritet i forhold til mine overvejelser. De mener, at det er på tide, at jeg kommer hjem, siger hun.

Lam har siddet som leder siden 2017 og har haft til opgave at knytte territoriet tættere til resten af Kina - på trods af massive protester i byen med det modsatte budskab.

Demonstranterne ønskede dengang større uafhængighed - men den nye lovgivning i regionen førte til det modsatte.

Det er uvist, hvem der står til at overtage lederstolen fra Carrie Lam. Valget foregår ved en særlig valgkomité, hvor der falder i alt 1462 stemmer. Valget bliver efter planen afholdt 8. maj, hvorefter den nye leder overtager fra Carrie Lam 1. juli.