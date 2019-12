Nu skal briterne stemme om Boris' plan

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har kridtet banen op til fredag at tage et afgørende skridt for at 'færdiggøre' brexit en gang for alle - mere end tre år efter at briterne stemte for at forlade EU.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Johnson ventes således at fremlægge den lovpakke, der skal bane vejen for vedtagelsen af den brexitplan, som han har forhandlet på plads med EU før det nylige parlamentsvalg i Storbritannien.

Aftalen blev før valget stemt ned i Underhuset flere gange. Men efter valget 12. december har Johnsons konservative parti sikret sig et solidt flertal på 365 ud af Underhusets 650 pladser.

Dermed burde vejen være banet for, at Johnson kan få vedtaget sin brexitplan, hvormed han kan komme et skridt nærmere at opfylde sit valgløfte om at 'få brexit gennemført' senest 31. januar 2020.

Fredag ventes en afstemning om lovpakken at blive afholdt, hvilket efter alt at dømme vil sende briterne på juleferie ét skridt nærmere et farvel til EU.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Derefter venter den afgørende afstemning om brexitplanen, når de britiske politikere vender tilbage fra juleferie.

Efter valget har Johnson fået et handlerum, som hans forgænger, Theresa May, aldrig havde i sin tid som premierminister.

- En ny guldalder for Storbritannien er nu inden for rækkevidde, sagde Johnson under sin åbningstale for det nye parlament torsdag.

Storbritannien 'tager kontrollen tilbage over vores penge, love, grænser og handel og baner vejen for vores overordnede plan for national fornyelse', lød det videre.

Hvis briterne formelt forlader EU i slutningen af januar, følger en 11 måneder lang overgangsperiode.

I denne periode skal parterne forhandle en lang række ting på plads omkring alt fra handel til sikkerhed og databeskyttelse.

Embedsmænd fra EU har dog advaret om, at sådanne forhandlinger ofte tager flere år.

Men efter valget har Johnson præsenteret et lovforslag, der skal forbyde udsættelsen af forhandlinger med EU efter december 2020.

Dermed har han reelt bragt muligheden for et såkaldt 'hårdt' brexit uden en aftale tilbage på forhandlingsbordet.

Lovforslaget om overgangsperioden ventes at indgå som en del af den samlede brexitlovpakke, som forventes præsenteret fredag.