Nu skal Trumps tidligere kampagnechef for retten

For to år siden - i sommeren 2016 - var Paul Manafort på toppen af sin karriere.

Han ejede seks ejendomme, havde skræddersyede habitter for millioner af kroner og stod i spidsen for Donald Trumps præsidentkampagne, der havde kurs mod Det Hvide Hus.

Nu ser livet anderledes ud for Paul Manafort, 69, der tirsdag er den første person, som skal for retten i forbindelse med særanklager Robert Muellers Rusland-undersøgelse.

Paul Manafort er dog kun tiltalt for forhold, der fandt sted før, han blev en del af Donald Trumps præsidentkampagne.

Pro-russiske klienter

Manafort er blandt andet tiltalt for skattefusk, banksvindel samt hvidvask af penge i forbindelse med hans virke som rådgiver for pro-russiske interesser i Ukraine.

Paul Manafort (th) var som kampagnechef tæt på Donald Trump. Her ses Trump og Manafort i juli 2016 sammen med Ivanka Trump og rådgiveren Rick Gates. Foto: AP

Anklagemyndigheden vil fremlægge 436 stykker bevismateriale og føre over 30 vidner, blandt andre Manaforts tidligere forretningspartner Rick Gates, der allerede har erklæret sig skyldig i relaterede anklager.

Robert Muellers undersøgelse af Ruslands påvirkning af det amerikanske præsidentvalg i 2016 har foreløbig resulteret i sigtelse mod 26 russiske statsborgere og fem tidligere Trump-rådgivere.

Troværdigheden på spil

Selv om anklagerne mod Manafort ikke handler om, hvorvidt Trump-kampagnen samarbejdede med Moskva, så står der meget på spil for Robert Muellers vidtforgrenede undersøgelse.

Don Goldberg, en tidligere rådgiver for præsident Bill Clinton, siger til Politico, at retssagen kan få alvorlige konsekvenser for Mueller.

- Hvis ikke sagen ender med domfældelse, så vil det ikke alene underminere hele undersøgelsens troværdighed, men det vil også sende et signal til andre sigtede, at sagerne mod dem ikke kan holde, siger han.

Paul Manafort fik en kort tid som kampagnechef for Donald Trump, da oplysningerne om hans fortid i Ukraine resulterede i en fyreseddel. Foto: AP

Paul Manafort har i løbet af en 40 år lang karriere været en fremtrædende lobbyist i Washington D.C. samt rådgiver for blandt andre præsident Ronald Reagan.

Rådgiver for diktatorer

Senere begyndte han at arbejde for udenlandske klienter, og det viste sig at være en gylden forretning. Manaforts klientliste inkluderede blandt andre diktatorer fra Nigeria, Filippinerne og Angola.

Paul Manafort tog sig også rigtig godt betalt, da han omkring 2007 fik nye kunder i Ukraine.

Ifølge anklageskriftet tjente han omkring 60 millioner dollars – cirka 400 millioner danske kroner – i Ukraine, men det amerikanske skattevæsen så angiveligt ikke noget til pengene.

Robert Mueller har fået til opgave at undersøge Ruslands forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016. Foto: AP

Rick Gates, Paul Manaforts mangeårige forretningspartner, er nu anklagermyndighedens vidne under retssagen. Foto: AP

Paul Manafort sendte ifølge tiltaleskriftet pengene direkte i skattely på Cypern, hvor de endte på 16 forskellige, hemmelige konti. Han anklages desuden for at have vasket en del af disse penge hvide, så han kunne bruge dem i USA.

Ifølge anklageskriftet oplyste Manafort i perioden 2009 til 2014, at han kun havde en samlet indtægt på under en million dollars fra udenlandske kilder.

Men virkeligheden var tilsyneladende en anden.

I samme periode brugte Paul Manafort en formue på ejendomme og luksusvarer i USA. Han brugte blandt andet 6,4 millioner dollars på ejendomme New York og Virginia samt yderligere 7,3 millioner dollars på renovering af forskellige ejendomme.

Købte tæpper for millioner

Han brugte 820.000 dollars på anlæggelse af haver, to millioner dollars på ægte tæpper og 1,4 millioner dollars på skræddersyet tøj fra Beverly Hills-designeren House of Bijan. Han havde desuden anskaffet sig tre Range Rovers og en Mercedes-Benz.

Det var omkring dette tidspunkt i marts 2016, at Manafort blev ansat i Donald Trumps kampagne. Han blev forfremmet til kampagnechef, men måtte træde tilbage i august, da oplysninger om hans aktiviteter i Ukraine blev omtalt i medierne.

- Jeg har ladet en skurk stå i spidsen for min kampagne, skal Donald Trump have sagt, da han blev bekendt med oplysningerne.

Paul Manafort har nægtet sig skyldig i alle anklagerne. Han risikerer at skulle tilbringe årtier bag tremmer, hvis han kendes skyldig i de mest alvorlige anklagepunkter.

Donald Trump har konsekvent kaldt Rusland-undersøgelsen for en heksejagt. Foto: AP

Retssagen mod Paul Manafort indledes tirsdag ved en domstol i Alexandria, Virginia, og der er sat tre uger af til sagen. Foto: AP

Se tidslinje over Paul Manaforts op- og nedtur: