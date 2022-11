Nu stemmer de!

Der er midtvejsvalg i USA, men hvad vil det egentlig sige? Ekstra Bladet forklarer det her

Amerikanerne går til stemmeurnerne ved midtvejsvalget. Meningsmålingerne spår sejr til republikanerne. Valget præges af frygt for kaos og tvivl om holdbarheden af det amerikanske demokrati

De første vælgere har afgivet deres stemmer i USA’s midtvejsvalg.

Vælgerne stemmer om sæder i Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus, en række guvernørvalg og et utal af lokale valg.

Meningsmålingerne spår en god valgdag for republikanerne, som er klar favorit til at genvinde kontrollen over Repræsentanternes Hus, mens opgøret om Senatet er mere lige.

Dog er republikanerne også mindre favoritter i det opgør.

Vælgere stemmer i delstaten Massachusetts. Meningsmålingerne spår en god valgdag for republikanerne i det amerikanske midtvejsvalg. Foto: Joseph Prezioso/Ritzau Scanpix

Demokraterne sidder både på præsidentposten og har flertal i begge kamre. Hvis det lykkedes republikanerne at genvinde bare et af de to kamre, vil det betyde en markant ændring af magtbalancen i Washington D.C.

Mest fokus er på kampen om Senatet, da de fleste forventer en republikansk sejr i opgøret om Repræsentanternes Hus. Men også fordi republikanerne kun skal vinde et ekstra senats-sæde for at genvinde kontrollen med Senatet.

Den demokratiske guvernørkandidat i delstaten Pennsylvania stemmer på en lokal skole. Foto: Mark Makela/Ritzau Scanpix

Demokratiet er på spil

Det er meget normalt, at det parti som kontrollerer præsidentposten, får en vælgerlussing i det første midtvejsvalg efter valgsejren.

Joe Biden er derudover en meget upopulær præsident og inflationen rammer mange i den amerikanske middelklasse hårdt. Det har givet vind i sejlene til republikanerne.

De fleste vælgere nævner inflation og økonomien som de vigtigste emner.

Den demokratiske senatskandidat i Pennsylvania, John Fetterman, på vej ind til et valgsted. Foto: Jeff Swensen/Ritzau Scanpix

Valget er på forhånd blevet udpeget som en stress-test af det amerikanske demokrati.

Det er det første landsdækkende valg efter det skandaleramte præsidentvalg i 2020, Donald Trumps løgn om valgsvindel og stormen på Kongressen den 06. januar 2021.

Den tidligere præsident har stadig Det Republikanske Parti i et jerngreb. Han har støttet en lang række af de såkaldte ‘ election deniers’ - valgbenægtere, som stiller op.

Det er republikanske kandidater, som enten støtter Trumps løgn om valgsvindel ved præsidentvalget eller ikke vil tage afstand fra eks-præsidentens falske fortælling om at Joe Biden har stjålet sejren fra ham.

Vælger står i kø til at stemme i Texas. Foto: Nuri Vallbona/ Ritzau Scanpix

Der er også flere kandidater, som har nægtet at udtale, at de vil anerkende valgresultatet, hvis de ender med at tabe. Det forventes, at der vil være flere kandidater som vil så tvivl om valgresultatet.

FBI og andre myndigheder har advaret om mulige voldshandlinger, bevæbnede militstyper har overvåget brevstemmeafgivning, amerikanerne frygter vold og vælger-intimidering og valgtilforordnede har oplevet en stigning i trusler.