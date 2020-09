Nu støtter DF forbud mod omskæring

Efter at have været i tvivl støtter DF nu et forbud mod omskæring af raske drengebørn

Dansk Folkeparti har indtil nu ikke villet tage stilling til et omdiskuteret forslag om forbud imod omskæring af raske drengebørn.

Men på et gruppemøde i dag har partiet afgjort, at de nu er imod.

- Hvor DF tidligere har været i tvivl om, hvorvidt vi støttede et forbud, selvom vi var imod omskæring, er vi nu for et forbud mod omskæring, siger partiets sundhedsordfører Liselott Blixt til Ekstra Bladet inden gruppemødet.

Hun forklarer, at DF nu er imod, fordi den arbejdsgruppe, der skulle finde ud af, om omskæring kunne foretages sundhedsmæssigt forsvarligt, er i opløsning.

DF synes ikke, at den går længere, forklarer hun:

- Arbejdsgruppen har snøvlet med det i to år, siger hun. Hvor det nu er blevet afgjort, at der et forbud.

Flere tøver

Socialdemokratiet og Venstre har endnu ikke taget stilling til forslaget.

Forslaget er stillet af tidligere minister og nuværende formand for partiet Fremad, Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

SF, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Alternativet og Liberal Alliance er for et forbud, der altså vil gøre det ulovligt at omskære raske drengebørn.