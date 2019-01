Nu stopper bus-gakgak: Minister i håndbremsevending

Beboere på landets ældrecentre kan i løbet af foråret 2019 se frem til at kunne holde på handikap-pladser, når de tager på tur.

Transportminister Ole Birk Olesen har efter massivt pres oplyst på transport-udvalgsmødet 15. januar, at han vil sætte gang i en ændring af bekendtgørelsen, så det nu bliver muligt at få et institutionskort.

Det fremgår af et notat fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Det sker, efter at Ekstra Bladet for nylig afslørede, at landets ældrecentre har svært ved at komme på tur, fordi busserne med de svage ældre ikke måtte parkere på handikap-pladser.

De nuværende regler betyder, at et handikap-parkeringskort kun udstedes til personer, og et ældrecenter kan derfor ikke få et parkeringskort til deres bus. Dengang mente Ole Birk slet ikke, at det var et problem med den manglende handikap-parkering.

Ændringen vil ske i samarbejde med Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer, og formålet er at lette adgangen for parkering for institutioner, hvor der er personer med et særligt behov. Samtidig skal det sikres, at kortet ikke bliver misbrugt.

Freddy Rasmussen tager hvert år beboerne med på ture. Men det har været svært at finde parkering tæt på.

Kan ikke være i mine bukser

Freddy Rasmussen er formand for de frivillige på Ældrecentret Nygårds Plads i Brøndby. Kort før jul forklarede han politikerne, at det simpelthen ikke kunne være rigtigt, at beboerne selv skulle ansøge om et parkeringskort.

- Jeg kunne ikke være i mine egne bukser, da jeg hørte, at det nu er faldet på plads, siger Freddy Rasmussen om den gode nyhed.

Freddy Rasmussens utrættelige kamp er nu vundet. Ole Birk Olesens embedsmænd skal ændre bekendtgørelsen.

Han har inviteret Mattias Tesfaye (S), der er valgt ind i Brøndby, til kage og kaffe på ældrecentret på mandag, så de kan fejre den nye ændring i bekendtgørelsen.

- Jeg er en glad mand. Jeg besøger ofte ældrecentret i Brøndby. Personalet og de frivillige har klaget over reglerne til mig. Derfor inviterede jeg dem ind på Christiansborg, så de kunne forklare deres sag. Det er dejligt, at de nu har fået overtalt os alle sammen herinde på Borgen. Det kommer til at glæde beboere på ældrecentre i hele Danmark, siger Mattias Tesfaye.

I en rundspørge foretaget af Ekstra Bladet blandt personale og forstandere svarer 37 ud af 40 plejehjem og ældrecentre, at de oplever problemer med at finde parkering tæt på, når de skal på tur. Hovedparten af plejehjemmene svarer, at det ville være nemmere, hvis de kunne bruge handikappladserne.

'Jeg har ikke tænkt mig at holde fest'

Transportminister Ole Birk Olesen siger om ændringen i bekendtgørelsen:

- Danske Handicaporganisationer synes nu, at det er en god ide at ændre på reglerne, og jeg lytter selvfølgelig til, hvad de siger. Tidligere har de sagt, at det ikke skulle ændres, fordi de frygtede, at pladserne ville blive taget fra de handikappede. Vi vil med ændringen sikre, at parkeringskortet ikke vil blive misbrugt.

- Tidligere havde du svært ved at se problemet. Synes du nu også, at det er noget bus-gakgak?

- Reglerne havde jo et formål, nemlig at beskytte de pladser, som de handikappede skulle have til rådighed. Det er ikke gak-gak at ville sørge for, at der er pladser til rådighed for dem, der virkelig er handikappede. Men jeg har fået en henvendelse fra ældreminister Thyra Frank, der siger, at når de ældre i dag kommer på plejehjem, så er de så svagelige, at de reelt er handikappede. Derfor giver det ikke mening, at en beboer, der måske ikke har lang tid at leve i, skal søge om et parkeringskort. Derfor skal institutionen nu kunne få et parkeringskort, så de ældre kan komme på tur.

- Freddy Rasmussen har tidligere inviteret dig med på en køretur, så du kunne se, hvor svært det var at parkere den store bus. Har du lyst til at komme ud på Nygårds Plads Ældrecenter på mandag kl.14 og fejre ændringen af bekendtgørelsen?

- Jeg har ikke tænkt mig at holde en fest i den her anledning. Men jeg synes, at parkerings-reglerne skal ændres, så de tjener flest muligt.

