Nu vedtages omstridt lov

I dag er den nye epidemilov til 3. behandling i Folketingssalen.

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen og journalist Brian Weichardt live-kommenterer vedtagelsen.

Få timer før Folketinget gik i salen for at godkende epidemiloven, smuldrede flertallet ifølge Politiken bag et centralt element.

SF, Enhedslisten og De Radikale trak nemlig støtten til et ændringsforslag, som ville pålægge regeringen at revidere epidemiloven senest 15. oktober i år.

I sidste øjeblik: Trækker støtten til ændringsforslag

