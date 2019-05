Nu vil han igen stille sig i vejen

Formanden for det britiske underhus har ikke i sinde at trække sig, som han ellers havde annonceret

Mens den nu afgående premierminister Theresa May foråret igennem har kæmpet med at få Underhuset til at stemme for den aftale om brexit, som hun har aftalt med EU's ledere, er der særligt én person, der også har formået at stjæle rampelyset.

John Bercow, Underhusets 56-årige formand, har ikke alene skullet holde styr på tropperne under de mange heftige debatter, han har også sat sig selv i centrum ved at henvise til gamle paragraffer og sågar egenhændigt forkaste forslag inden de kom til afstemning.

Selvom Bercow er valgt ind i parlamentet for Mays parti, Conservative, er han som formand pålagt at være politisk neutral. Det er dog en slet skjult hemmelighed, at Bercow personligt ikke er særlig stor tilhænger af, at Storbritannien skal ud af EU.

Derfor havde de mange EU-skeptiske kræfter i det konservative parti set frem til, at Bercow ville trække sig fra posten i løbet af sommeren 2019, som han tidligere har annonceret. Dermed kunne de slippe for en emsig formand, der måske kan stille sig i vejen for deres planer om at løbe om hjørner med parlamentet.

Men de planer kan nu have lidt et alvorligt nederlag.

- Ville ikke være fornuftigt

Således fortæller Bercow til The Guardian, at han ikke umiddelbart har tænkt sig at trække sig foreløbig. Formentlig til stor fortrydelse for den del af Conservative, der ikke kan komme hurtigt nok ud af EU.

- Jeg har aldrig sagt noget om at træde tilbage i juli i år. For det andet, føler jeg at der på nuværende tidspunkt finder monumentale begivenheder sted, og der er store problemstillinger, der skal løses, og under de omstændigheder, synes jeg ikke det ville være fornuftigt at forlade stolen, siger han til The Guardian.

Ifølge The Guardian tyder Bercows kommentar på, at han er klar til at tage kampen op med profiler som Boris Johnson, der står klar til at overtage tjansen som premierminister efter Theresa May.

- Simpelthen ufattelig

Blandt andet Johnson har nemlig udtalt, at Storbritannien skal ud af EU senest 31. oktober, om det så bliver med eller uden aftale. En gruppe af parlamentsmedlemmer på tværs af partier i Underhuset er da også allerede begyndt at gå sammen om at forhindre, at en ny premierminister gennemtvinger et no deal-brexit uden om parlamentet.

- Ideen om at parlamentet bliver evakueret fra den centrale del af debatten om Brexit er ufattelig. Den er simpelthen ufattelig, lyder det fra Bercow.

Parlamentet har ellers i marts stemt for, at Storbritannien ikke skal træde ud af EU uden en aftale, men en gruppe konservative formandskandidater har altså alligevel luftet tanken. Og parlamentsmedlemmer, der helst ser Storbritannien blive i EU, er også begyndt at frygte, at de løber tør for muligheder for, at parlamentet kan forhindre et brexit uden aftale.

Fleksibel fortolkning

Men her kan en stædig formand måske få en betydning. Således vil Bercow ifølge The Guardian måske kunne iværksætte nødforanstaltninger eller fortolke parlamentets konventioner fleksibelt, så parlamentsmedlemmerne alligevel får noget at skulle have sagt.

Ifølge The Guardian vil pro-brexit medlemmer af Conservative formentlig forsøge at vælte Bercow af pinden, men det vil de næppe få held med, idet formanden bliver udpeget af parlamentet selv. Og i januar lød det fra venner af Bercow, at han overvejede at blive siddende frem til det næste parlamentsvalg i 2022.

Foreløbig bliver Bercow dog mindst siddende indtil Storbritannien har fået en ny premierminister. Dét kapløb forventes at have fundet sin vinder i starten af juli, når de konservative medlemmer har udvalgt en blandt de indtil videre 11 opstillede kandidater.

