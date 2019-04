Nu vil Troels Lund hjælpe nedslidte: For syge Kate er det bare for sent

Kate Pedersen har fået afslag på seniorførtidspension, selvom hun lider af blandt andet hjertesvigt og dårlig hofte. Lige nu forhandler politikerne om at forbedre ordningen for ældre nedslidte, men Kate kalder det 'stemme-jagt'

Seniorførtidspensionen har hjulpet langt færre end forventet, siden ordningen blev indført i 2014. Nu - fem år efter og kort før et valg - lover politikerne bod og bedring til danskere, der er for unge til pension, men for slidte til at arbejde.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er sammen med DF og de radikale ved at lægge sidste hånd på en forbedret ordning, der ventes klar i næste uge.

- Det er bare en måde at hente stemmer på inden valget, siger Kate Pedersen dog om de gode intentioner.

- Hvorfor kommer det ellers nu? spørger hun.

Kate Pedersen er 64 år og nedslidt efter at have arbejdet i sundhedssektoren, siden hun var 15 år. Hun lider af blandt andet af hjertesvigt, men efter hjerneblødning, dårlig hofte, og hun sluger 12 piller om dagen. To gange har hun fået afslag på seniorførtidspension.

Og hun er ikke den eneste. Ifølge de seneste tal er det siden 2014 kun lykkes i alt 1.458 personer at komme på ydelsen. Regeringen regnede ellers med, at ordningen skulle hjælpe 1.780 danskere hvert år.

Alle de her møder, afslag, planer om praktikker og så videre tynger mig. Jeg bliver irriteret og bekymret, og jeg kan mærke, jeg har opgivet håbet, siger Kate.

I praktik

Da politikerne udhulede efterlønnen og hævede pensionsalderen 2011, indførte et flertal på Christiansborg seniorførtidspensionen som sikkerhedsnet for ældre nedslidte og syge.

Kate Pedersen på 64 år søgte derfor om at komme på ydelsen i marts 2018. Men hun fik afslag og skal nu i et jobafklaringsforløb.

- Jeg kan ikke overskue det, og det giver ikke mening at sætte mig i et job, der ikke engang findes i virkeligheden, siger Kate, som skal i praktik som 'kaffetante' på et plejecenter.

Afgørelsen faldt trods lægeerklæringer på både fysiske og psykiske skavanker samt vurderingen, at det er 'urealistisk', at Kate kan indgå på det ordinære arbejdsmarked.

Kate klagede til Ankestyrelsen, men uden held. Blandt andet fordi, styrelsen lægger vægt på, at Kate trods alt selv kan redde sengen samt klare tøjvask og den personlige hygiejne.

Kate Pedersen har sammen med manden Tommy boet i det samme hus i Kvaglund ved Esbjerg de sidste tredive år. Nu tvinger afslaget på seniorførtidspension parret til at sælge huset.

Sælger huset

Afslaget på seniorførtidspension betyder, at Kate på 64 år skal klare sig for cirka 4.600 kroner mindre hver måneden. I jobafklaring modtager hun 11.423 kroner om måneden før skat. Et beløb, som svarer til kontanthjælp.

Kate og hendes mand Tommy er derfor tvunget til at sælge det hus, som har været parrets hjem i over 30 år.

- Med seniorførtidspension kunne vi have beholdt huset. Vi havde nok valgt at sælge det alligevel, idet jeg er for dårlig til at klare haven og støvsugning, men så havde vi kunne gøre det i ro og mag.

- Nu er det panik-salg, fordi vi er presset ud i at skulle af med det hurtigst muligt. Og det er svært. Det er jo vores hjem og har været det i over 30 år.

- Jeg havde aldrig regnet med, at vi skulle herfra på den ubehagelige og uværdige måde, siger Kate.

Jeg håber da, at de nuværende forhandlinger kommer borgene til gode i sidste ende. Jeg har bare meget svært ved at tro på, at det ikke er tomme ord og løfter.

Stemme-jagt

Politikerne forhandler blandt andet om at gøre det lettere at få tilkendt en seniorførtidspension. Regelændringer, der have hjulpet Kate Pedersen, hvis de var kommet noget før.

- Jeg har fulgt med i fjernsynet og kan ikke lade være med at tænke 'ja, ja den er god med jer', siger hun.

- Det virker som stemme-jagt, når nu det kommer så 'belejligt' op til valget. De får det til at lyde som om, at de nu vil hjælpe ældre og nedslidte, men problemet har jo været der i mange år?

Sådan er du egnet til senior-førtidspension For at kunne få seniorførtidspension er det et krav, at: - Man har højst fem år til folkepensionsalderen - Man har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre. - Det er ikke mange år siden, at du sidst har været i arbejde. Man kan søge om seniorførtidspension hos kommunen, og kommunen afgør, om man har ret til seniorførtidspension. Når man har søgt om seniorførtidspension, undersøger kommunen først, om du opfylder betingelserne for seniorførtidspension. Dernæst bliver ens arbejdsevne vurderet i forhold til de faglige kompetencer, man allerede har for at kunne have et job. Kommunen må ikke iværksætte aktiviteter for at udvikle ens arbejdsevne, mens kommunen behandler ansøgningen om seniorførtidspension. Kilde: Borger.dk Vis mere Luk

Kendt problem

Det burde ikke komme som en overraskelse for politikerne på Christiansborg, at ordningen om seniorførtidspension har været en fiasko.

Siden det blev muligt at søge ordningen 1. januar 2014, har det årligt været mellem kun 196 og 350 personer, der har fået den tildelt. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Dette står i skærende kontrast til den oprindelige forventning om, at 1.780 danskere hvert år ville få den tildelt. Men til trods for, at tallene år for år har været meget lavere end forventningen, er det først nu, at et flertal på Christiansborg vil lempe reglerne.

Beskæftigelsesministeren på nye tanker

Allerede i december gjorde Ekstra Bladet beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) opmærksom på, at seniorførtidspensionen ikke virker efter hensigten.

Dengang gav han ikke udtryk for, at ordningen trængte til forbedringer eller ændringer. Han mente i stedet, at problemet lå hos kommunerne.

- Jeg er bekymret for, at der ikke er nok, der er opmærksomme på, at der er den ordning. Jeg har selv bebudet en større indsats over for kommunerne, lød svaret fra Troels Lund Poulsen i december.

Kovending

Efter nogle måneder og et socialdemokratisk pensionsudspil har piben pludselig fået en anden lyd. Problemet er det samme, men nu får kommunerne ikke længere skylden. Nu er det i stedet selve ordningen, der skal ændres.

Ekstra Bladet har spurgt Troels Lund Poulsen, hvorfor han pludselig har ændret mening, og hvorfor han netop nu ønsker at ændre på en ordning, der ikke har fungeret i flere år.

- Det er ikke nyt, at færre end forventet får seniorførtidspension. Det hører med til billedet, at det er 9 ud af 10,der søger om seniorførtidspension, som får den tilkendt – så det lave antal kunne hænge sammen med et manglende kendskab til ordningen. Derfor skrev jeg i første omgang til kommunerne for at gøre dem opmærksom på ordningen, så flere nedslidte seniorer kan få gavn af den.

- Parallelt med brevet til kommunerne, er vi dykket ned i tallene, og der kan vi fx se, at der er alt for stor forskel mellem kommunerne på, hvor mange der får seniorførtidspension. Og sådan skal det ikke være. Derfor står det også klart for mig, at vi ikke kan nøjes med at justere på den gældende ordning – der skal mere til, skriver beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en mail.

Ekstra Bladet har også spurgt ham om, hvorvidt Socialdemokratiets pensionsudspil har haft indflydelse på timingen af forhandlingerne, og hvad han vil sige til danskere som Kate Pedersen på 64 år, der har fået afslag på seniorførtidspension. Disse spørgsmål har ministeren valgt ikke at svare på.