Nu viser hun sig igen

Rygterne har svirret om en graviditet, men ifølge sydkoreanske efterretninger har Kim Jong-uns kone skjult sig for at beskytte sig selv og børnene mod coronavirus

For første gang i et år har Ri Sol-ju vist sig i offentligheden.

Og hun er ikke hvem som helst. Hun er nemlig kone til Nordkoreas leder Kim Jong-un.

Nordkoreanske statsmedier beretter ifølge BBC, at de to deltog i en koncert tirsdag for at hylde landets tidligere leder Kim Jong-Il.

Rygter

Hun havde ellers ikke været set i offentligheden siden januar 2020, hvorfor rygter om en mulig gravitet har spredt sig.

Men ifølge sydkoreanske efterretninger skyldes hendes fravær, at hun ville skærme sig for coronakrisen og mulig smitte.

Officielt er dog ikke blevet registreret nogen smittetilfælde med covid-19 i Nordkorea, hvilket eksperter sætter et stort spørgsmålstegn ved.

Ri Sol-ju og Kim Jong-un har efter sigende tre børn sammen.

Ifølge nordkoreanske statsmedier lød der et 'øredøvende bifald', da parret kom ind i salen. Foto: Ritzau Scanpix

Ingen afstand

Billeder fra koncertsalen, hvor 31-årige Ri Sol-ju sidder med sin mand, afslører samtidig, at der ikke bliver brugt værnemidler eller praktiseret social afstand til det pågældende event.

Om deltagerne er blevet testet inden, beretters der ikke om.

Ifølge nordkoreanske statsmedier lød der et 'øredøvende bifald', da parret kom ind i salen.

Omtalt som 'præsident'

En anden interessant betragtning, der bliver omtalt i BBC, er, at Kim Jong-un af de nordkoreanske statsmedier bliver omtalt som 'præsident' og ikke 'formand', som ellers har været normalen.

Præsident-titlen har tidligere været reserveret og udelukkende brugt til Kim Jong-uns bedstefar og grundlægger af Nordkorea, Kim Il-sung, der døde i 1994.

Alligevel har statsmedierne nu omtalt Kom Jong-un som 'præsident' siden sidste uge.

