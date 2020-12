Ny aftale: Genåbner kompensation for faste udgifter

Det bliver atter muligt for virksomheder at søge om hjælp til at få dækket faste udgifter, hvis omsætningen er dykket med mindst 30 procent.

Det har et flertal i Folketinget torsdag aften aftalt, oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen, der er en genåbning af en kompensationsordning fra foråret, er indgået af regeringen, Venstre, De Konservative, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Dermed kan flere virksomheder, kulturinstitutioner og idrætsliv søge om hjælp, og erhvervsminister Simon Kollerup (S) er sikker på, at der er brug for hjælpepakken.

- Der er ingen tvivl om, at der er brug for hjælpen derude, siger han i meddelelsen.

Virksomheder i hele landet kan søge hjælpepakken, der således ikke er forbeholdt de 69 kommuner, som i øjeblikket er underlagt ekstra restriktioner for at inddæmme coronavirusset.

Men der er dog en forskel på, hvornår de kan søge støtte fra. De 38 kommuner, der blev ramt af ekstra restriktioner den 9. december, kan søge fra den dato.

Resten af landet kan søge fra den 11. december.

