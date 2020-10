Ny aftale om hjælpepakker på plads

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) skriver på Twitter, at en ny aftale om hjælpepakker er på plads.

Alle folketingets partier undtagen Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står bag aftalen.

'Hjælpepakker til dansk erhvervsliv og kulturliv for over 8 mia. kr. Nye likviditetsmuligheder for over 28 mia. kr. Samlet set en stor og vigtig aftale i en utrolig svær tid for virksomheder i Danmark,' skriver han.

Pressemøde netop nu

- Når corona sætter begrænsninger for virksomhederne, så skal hjælpen følge med, siger Simon Kollerup på et pressemøde netop nu.

- Det er en aftale for samlet set 8,2 milliarder.

- Ordningerne gælder til og med 31. januar, så længe der stadig er restriktioner. På den måde skaber vi mere langsigtethed.

- Jeg forstår godt, at I alle sammen er udmattede, siger Simon Kollerup til de berørte virksomheder.

Penge til kulturen

Kulturminister Joy Mogensen siger på pressemødet, at aftalen holder hånden under kunst, kultur, idræt og foreninger:

- I aftalen står der klart, at når der er restriktioner, så er der også hjælp.

- Aftalen sikrer kulturlivet bredt. De hjælpepakker, som erhvervsministeren har præsenteret, kan også bruges af kulturlivet.

- Professionelle kunstere får lettere adgang til kompensationsordninger, også dem uden CVR-nummer.

- Med aftalen sætter vi også gang i arbejdslegater, for at give mulighed for at udvikle sin kunst.

Der bliver afsat 300 millioner til aktivitetspuljen, der giver muligheder for at afvikle koncerter, teater og biografforestillinger.

Biografer får også mulighed for at søge en særskilt pulje på 15 millioner.

Breddeidrætten får yderligere 150 millioner til foreningspuljer under DIF og DUF.

Der afsættes en pulje på 60 millioner til daghøjskoler, aftenskoler og lignende.

- Vi er nødt til at tænke nyt, siger Joy Mogensen.

- Vi får afsat 50 millioner til et genstartsteam. Vi skal finde måder at holde vores kultur- og foreningsliv igang.

Kulturministeren slutter med at sende en tak afsted til aktørerne i kultur-, idræts- og foreningslivet.

Venstre: Feriepenge mangler

Troels Lund Poulsen (V) siger, at man har kæmpet for at få bedre forhold for virksomheder.

- Det er lykkedes, siger han.

- Det har været et tulmultarisk forhandlingsforløb.

- Derfor er det godt, at ordningerne løber frem til 31. januar siger han, med henblik på at der ikke skal forhandles igen lige om lidt.

- Der er også ting, vi ikke har fået igennem. Vi vil ikke lægge skjul på, at vi gerne ville have feriepengene med i aftalen, siger Troels Lund Poulsen.

Han siger, at Venstre i stedet vil fremsætte et beslutningsforslag, der skal opnå flertal rundt om regeringen for at udbetale de sidste to ugers feriepenge.

SF: Ekstra SU-lån

Lisbeth Bech Poulsen fra SF siger, at det ikke er en perfekt aftale, men hæfter sig ved, at der er kommet både kunstlegater og ekstra SU-lån med i aftalen.

- Det er godt, at folk ikke risikerer at droppe ud af deres uddannelser oven i det her, siger hun.

Det indebærer partiernes aftale: For virksomheder: Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.

Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.

Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.

Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.

Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.

Faste leverandører til pelsdyravlere kan fx være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier., hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger. For ledige og studerende: Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder. Samtidig forlænges retten til sygedagpenge med tre måneder, og 225-timersreglen suspenderes for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til 31. januar 2021, mens der afsættes 60 mio. kroner til opkvalificering af ledige.

De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerede bliver forlænget 31. januar 2021, og der afsættes en pulje på 18 mio. kr. til forlængelser af ph.d.-stipendiater, som universiteterne beslutter, der må forlænges pga. corona-restriktionerne. For kulturområdet: Ny pulje på 15 mio. kroner til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, der mister deltagerbetalinger eller får flere udgifter på grund af forsamlingsloftet på 10 personer.

Der afsættes yderligere i alt 250 mio. kroner til kultur- og foreningslivet samt breddeidrætten samt 50 mio. kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til hvordan at kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under corona.

Hertil kommer 25 mio. kr. til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle COVID-19-situation. Kilde: Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet Vis mere Luk

