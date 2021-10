Ny bog: Model brugt i frækt spil mod Trump

I 2019 mødtes Vladimir Putin og Donald Trump, og nu påstår den tidligere amerikanske præsidents presseansvarlige i en ny bog, at Ruslands præsident valgte en attraktiv model som tolk for at distrahere Trump

Storpolitisk bliver det ikke større, end når den amerikanske præsident mødes med den russiske.

Det var tilfældet i 2019, hvor de to mest magtfulde mennesker i verden mødtes i Osaka, men der foregik efter sigende også et helt andet spil i kulissen. Et frækt et af slagsen.

I Stephanie Grishams nye bog 'I'll Take Your Questions Now' skriver Donald Trumps tidligere presseansvarlige, hvordan Trump-lejren pludselig blev mistænksomme. Årsagen var den tolk, som Putin havde taget med til mødet. Modellen Daria Boyarskaya.

Med til mødet var Rusland-rådgiveren Fiona Hill, der ikke var i tvivl om, hvad der foregik.

'Da mødet begyndte lænede Fiona Hill sig over til mig og spurgte, om jeg havde lagt mærke til Vladimir Putins tolk, der var en meget attraktiv kvinde med lang brunt hård, et smukt ansigt og en fantastisk figur.'

'Hun fortsatte og fortalte mig, at hun havde en klar mistanke om, at Vladimir Putin havde valgt hende specifikt for at distrahere vores præsident', skriver Stephanie Grisham i den nye bog.

Putin og Trump mødtes også i Helsinki i juli 2016. Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix

Brugt før

I kølvandet på passagen i bogen har russerne allerede afvist historierne. Ifølge Vladimir Putins talsmand Dmitry Peskov er tolkene valgt af udenrigsministeriet, og præsidenten har intet at gøre med den proces, lyder det.

Daria Boyarskaya er uddannet tolk hos St. Petersburg School of Conference Interpreting and Translation. I sin fritid er hun danser, ligesom hun har lavet modelarbejde.

Hun har også været brugt tidligere af russerne i forbindelse med topmøder. Blandt andet da Vladimir Putin mødtes med Barack Obama i 2016.