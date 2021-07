Ny bog: Trump talte godt om Hitler

Et besøg i Europa er for Donald Trump endt i flere kontroverser. Ny bog sætter spot på endnu en

I en ny bog påstår Wall Street Journal-journalist Michael Bender, at den tidligere amerikanske præsident Donald Trump under et besøg i Europa omtalte Adolf Hitler i positive vendinger.

Det skriver The Guardian, der er kommet i besiddelse af en kopi af bogen, som går under navnet 'Ærligt, vi vandt valget.'

Besøget til Europa fandt sted for at markere 100-året for afslutningen af Første Verdenskrig. Her skulle Trump angiveligt have sagt til sin personalechef John Kelly:

- Altså, Hitler gjorde en masse gode ting.

Noget, der ifølge bogen gjorde John Kelly mere eller mindre mundlam.

Benægter

Michael Bender har interviewet Trump, efter Trump røg ud af Det Hvide Hus. Men Trump nægter at have sagt de rosende ord om Hitler.

I bogen holder Michael Bender dog fast, da han ifølge The Guardian skriver, at unavngivne kilder bekræfter, at Kelly 'fortalte præsidenten, at han tog fejl, men Trump ignorerede det.'

Trump lagde i samtalen vægt på, at Hitler var med til at få vendt den økonomiske kurs i 30'erne. Kelly svarede igen og argumenterede for, at det tyske folk ville have haft det bedre som fattige end at blive udsat for et nazistisk folkmord,' lyder det videre i bogen.

Ved besøget i Europa kom Trump ifølge anklager også med nedladende udtalelser om døde, amerikanske soldater.

Bogen udkommer 13. juli.