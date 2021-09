Ny bogbombe: Var helt gal - frygtede det værste

I en ny bog påstår forfatterne, at daværende forsvarschef Mark Milley var så nervøs for Trumps gøren og laden, at forsvarschefen måtte ringe til Kina for at hindre en atomkrig

Tidligere forsvarschef var en bekymret mand i i starten af 2021.

Donald Trump havde netop tabt det amerikanske præsidentvalg, og den amerikanske Kongress var blevet angrebet af rasende personer på den aller yderste højrefløj. Og det fik ifølge den nye bog 'Peril' Mark Milley til at tage sagen i egen hånd.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt The Washington Post og New York Times.

Ifølge Washington Post-journalisten Robert Costa og Watergate-journalisten Bob Woodward valgte Mark Milley i al hemmelighed at tage kontakt til de kinesiske myndigheder for præventivt at forhindre en mulig atomkrig.

General Mark Milleys officielle titel var Joint Chiefs of Staff Chairman Army General. Foto: Yuri Gripas/Ritzau Scanpix.

Efter sigende ringede Mark A. Milley til den kinesiske General Li gennem en hemmelig kanal blot to dage efter, den amerikanske kongres blev stormet af Donald Trump-tilhængere 6. januar.

'Tingene ser måske ustabile ud, men det er demokratiets natur, General Li. Vi er hundrede procent stabile. Alt er godt. Men demokrati kan være sjusket nogle gange,' er Milley citeret i bogen for at sige til Li.

'Han er skør'

Forsvarschefen var efter sigende så nervøs for, at Donald Trump var en gal mand, og derfor følte han, at han måtte gøre noget. Nervøsiteten blev kun stærkere i forbindelse med optøjerne i Washington 6. januar.

Her har journalisterne fået adgang til en samtale mellem Speaker Nancy Pelosi og Mark Milley, hvor sidstnævnte må forsikre, at atomvåbene er i sikre hænder.

- Du ved, at han er skør. Han har været skør i lang tid, lød det fra Nancy Pelosi.

Til det svarede Mark Milley:

- Madam Speaker. Jeg er enig med dig i alt, står der i bogen.

Nancy Pelosi var en af Donald Trumps største politiske modstandere. Foto: Evelyn Hockstei/Ritzau Scanpix.

200 vidner

Bogen bygger på vidneudsagn fra 200 personer tæt på Donald Trumps og hans stab i de sidste uger, inden Joe Biden blev indsat som ny præsident.

Her er der også påstånde om, at den tidligere præsident var decideret manisk i sine sidste dage som præsident, hvor han angiveligt råbte at sine rådgiver og var besat af at få valget omstødt.

Trump-lejren har endnu ikke reageret på påstandene i bogen.