Ny CIA-boss var chef for berygtet tortur-fængsel

USA får sin første kvindelige chef for efterretningstjenesten CIA, når Gina Haspel tiltræder posten

Den første kvindelige chef for CIA er en karrierespion, der en engang ledte et hemmeligt fængsel i Thailand, hvor mistænkte terrorister blev udsat for tortur.

Det skriver Washington Post og New York Times.

Gina Haspel stod i spidsen for et såkaldt 'black site', hvor de mistænkte al-Qaeda-medlemmer Abu Zubayadah og Abd al Rahim al-Nashiri blev udsat for waterboarding i 2002.

Ifølge aviserne var hun også involveret i en beslutning om at destruere videooptagelser af de såkaldte hårdhændede metoder, da den omstridte praksis nogle år senere kom under lup i USA.

Waterboarding som forhørsmetode blev introduceret under præsident George W. Bush efter terrorangrebet på USA 11. september 2001. Metoden blev forbudt af præsident Barack Obama i 2009.

Waterboarding er simuleret drukning. Her gengives metoden under en demonstration i New York i 2009. Foto: AP

USA's præsident, Donald Trump, har tidligere udtrykt støtte for waterboarding, der er simuleret drukning, som en metode i kampen mod den internationale terrorisme.

Modstand i senatet

Da Gina Haspel sidste år blev udnævnt til næstkommanderende i den amerikanske efterretningstjeneste, blev hun mødt af modstand i det amerikanske senat.

Senatet skal også give grønt lys, inden hun formelt kan kalde sig CIA-chef.

Trods hendes fortid med det amerikanske torturprogram fremhæves Gina Haspel som den bedste kandidat til jobbet.

Hun får også roser med på vejen fra tidligere CIA-chef John Brennan.

- Hun var involveret i et meget, meget kontroversielt program, og jeg ved, at senatet vil se nærmere på det under hendes høring, men Gina Haspel har integritet.

- Hun har forsøgt at udføre sin pligt i CIA bedst muligt, selv når CIA blev bedt om at foretage sig vanskelige ting i en svær tid, siger han til MSNBC.

Waterboarded 83 gange

Gina Haspel sluttede sig til CIA i 1985 og har været udstationeret i verdens brændpunkter i det meste af sin karriere.

Det hemmelige fængsel i Thailand var CIA's første i udlandet, og Haspel var chef for fængslet på et tidspunkt, hvor blandt andre Abu Zubaydah blev waterboarded 83 gange på en måned.

Abu Zubaydah blev waterboarded 83 gange i det hemmelige CIA-fængsel i Thailand. Foto: AP

Videooptagelser af afhøringen blev ødelagt i 2005 på baggrund af en ordre, der bar hendes navn. Destruktionen af videomaterialet medførte en længerevarende undersøgelse, som dog endte uden tiltale.

Senatets efterretningsudvalg har også offentliggjort en rapport om torturprogrammet.

Ministerfyring

Gina Haspel takker præsident Donald Trump for udnævnelsen.

- Jeg er taknemmelige for denne mulighed og beæret over hans tillid til mig, siger hun i en skriftlig udtalelse.

Stolen som chef for CIA blev ledig, da den hidtidige chef, Mike Pompeo, blev udnævnt til posten som udenrigsminister efter Rex Tillerson, der blev fyret af Trump tirsdag.

