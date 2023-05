Ny energiaftale: Staten skal eje en femtedel af nye havvindmøller

Fremover bliver den danske stat medejer af en række af landets havvindmølleparker.

Det har et bredt flertal i Folketinget aftalt tirsdag aften.

Aftalen indebærer, at kommende udbud af havvindmøller, der skal levere seks gigawatt, skal ske med et statsligt medejerskab på 20 procent.

Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Staten får et indirekte medejerskab via et statsligt holdingselskab, som oprettes til formålet.

Det skal sikre størst mulig økonomisk værdiskabelse for staten, skriver ministeriet.

- Vi kan nu endelig give markedet grønt lys til udbygningen af potentielt 14 gigawatt havvind eller mere - og de fleste af dem vil staten og danskerne for første gang blive medejere af og dermed få en andel af de faktiske indtægter fra havvinden, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i meddelelsen.

Aftalen sætter rammerne for udbuddet af sammenlagt 9 gigawatt havvind. Potentielt kan det dog ende med 14 gigawatt.

Det skyldes, at de energiselskaber, der vinder udbuddene, kan få lov at opføre flere møller på pladsen.

En gigawatt kan som udgangspunkt forsyne en million husstande med strøm.

Danmark har i dag havvindmølleparker med en kapacitet på 2,3 gigawatt. Der er derfor tale om op til en seksdobling af den nuværende kapacitet.

Brancheorganisationen Green Power Denmark har tidligere været ude og advare mod, at staten blev medejer af kommende havvindmølleparker.

Det vil medfører unødvendig kompleksitet og usikkerhed i udbuddene, lød det.

Men Kristian Jensen, administrerende direktør i Green Power Denmark, mener, at man er kommet frem til en god aftale.

- Statens ejerandel er sat ned i forhold til regeringens udspil, og der kommer en tydelig armslængde mellem den statslige virksomhed og det politiske niveau, siger han i en pressemeddelelse.

- Men det bliver spændende at se, hvordan investorer og udviklere reagerer på, at staten skal med som aktør.

Politisk direktør hos interesseorganisationen Dansk Industri (DI), Emil Fannike Kiær, mener heller ikke, at statsligt medejerskab er 'den ideelle løsning'.

Alligevel mener han, at de fastsatte rammer for udbuddene kan blive et temposkift i den grønne omstilling.

- Det her kommer til at ændre praksis for vindudviklerne herhjemme, så nu handler det om, at konstruktionen ikke forsinker udbuddene eller mindsker investorinteressen, siger Emil Fannike Kiær i en pressemeddelelse.