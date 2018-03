Ny generalsekretær i EU-Kommissionen: - Han bliver kaldt Darth Vader og Monsteret fra Ballymount

Europa-Kommissionen har udnævnt en ny generalsekretær for kommissionen - en post, der betegnes som den stærkeste embedsmandspost i hele EU-systemet.

Det er den 47-årige tyske, konservative jurist, Martin Selmayr, der er blevet forfremmet. Det skriver Altinget. Selmayr betegnes som Kommissionsformand Jean-Claude Junckers højre hånd, blandt andet fordi Selmayr er Junckers forhenværende kabinetchef.

Udnævnelsen vækker vrede blandt EU-parlamentarikerne, der især hæfter sig ved den hurtige, lukkede proces, og det, at der ingen seriøse modkandidater var til posten.

Udnævnelsen skal granskes

Et enigt parlament besluttede mandag, at udnævnelsesprocessen skal gennemgås i budget- og kontroludvalget. Et udvalg, som den stærkt utilfredse parlamentariker fra SF - Margrete Auken - betegner som 'et ganske effektivt og hampert udvalg.' Det siger hun til Ekstra Bladet.

- Vil det sige, at udnævnelsen kan trækkes tilbage?

- Det tror jeg ikke, men der er meget stor utilfredshed med det, siger Auken, og fortæller til Ekstra Bladet, at Martin Selmayr er 'inderligt forhadt', der hvor han sidder.

- Han bliver kaldt Darth Vader og Monstret fra Ballymount. Han har et så dårligt rygte, at du ikke gør dig begreb om det, siger Margrete Auken.

- Med hvad er dit problem med udnævnelsen?

- Med et snuptag har de sørget for, at han ikke skal gå sammen med Juncker, når han går af om et år. I stedet har man med rasende fart fået ham ind på topposten over dem alle, siger Margrete Auken til Ekstra Bladet.

Lynhurtig forfremmelse

I første omgang blev Martin Selmayr udnævnt til vicegeneralsekretær. Et øjeblik senere blev han forfremmet til generalsekretær for EU-Kommissionen, skriver Altinget.

EU-parlamentariker for Venstre, Morten Løkkegaard bakker også op om en udredningen af udnævnelsesprocessen.

- Det her kan ikke ses ude af kontekst. Kommissionen har i forvejen et dårligt ry, når det handler om den slags processer. Det er der ikke nogen, der kan være tjent med. De skylder os alle sammen en god forklaring på, hvad der er foregået, siger han til Ekstra Bladet.

Han fremhæver også den 'uigennemsigtige proces', som han selvfølgelig mener skal afklares. Morten Løkkegaard har selv en forhistorie med Martin Selmayr i parlamentet.

- Jeg har stiftet bekendtskab med manden, siger Løkkegaard kryptisk og med et grin.

"Det er så ubehageligt"

Også Margrete Auken fremhæver den lukkede proces i det korte forløb som værende problematisk.

- Det er så ubehageligt. Den der model, hvor man får en politisk styrkelse af én bestemt linje, uden at det har været til offentlig drøftelse, det kan jeg saftsuseme ikke lide.

- Hvad er det for en linje han fører?

- Den går ud på at omdanne kommissionen til et slags fort. Der skal ikke være lækager og uenigheder. Og linjen skal være hans. Han har også fået det sådan, at hver gang der kommer et nyt lovforslag, så skal det godkendes ved BusinessEurope – en europæisk lobbyistorganisation.

- Er det ligefrem en ulovlig udnævnelse?

- Det tror jeg i og for sig ikke. Men når kommissionen fastholder hele vejen igennem, at det er efter bogen, så er der noget galt med bogen. Der er noget galt i vores system. Det er jo ikke spor sundt for vores europæiske udvikling, siger Margrete Auken.