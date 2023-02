Ny inflationshjælp på vej til danskerne

Finansminister Nicolai Wammen (S) holder fredag klokken 09.30 pressemøde om en ny aftale om inflationshjælp.

På mødet vil også være økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og repræsentanter fra Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige.

Enige om milliardbeløb

Ifølge TV 2 er partierne enige om hjælp for 2,4 milliarder kroner.

Størstedelen af beløbet vil gå til en ekstra ældrecheck på 5000 kroner.

Derudover er der sat 300 millioner kroner af til hjælp til udsatte børnefamilier, og der er aftalt udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for virksomheder og tilskud til borgere med høje medicinudgifter.

Forlod forhandlinger

Enhedslisten forlod torsdag forhandlingerne, fordi der ikke er enighed om, hvem de 300 millioner til udsatte børnefamilier skal gå til.

Partiet mener, at regeringen begår løftebrud ved ikke at garantere, at familier, der førhen modtog det særlige børnetilskud, vil få økonomisk hjælp.

Heller ikke Liberal Alliance er med i aftalen.

På Twitter skriver partiets formand Alex Vanopslagh:

'Inflationen er på vej ned og inflationsaftalen handler mere og mere om politikeres behov for at fremstå handlekraftige end at danskerne har behov for flere hjælpepakker.'