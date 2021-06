Ny israelsk regering ventes at blive indsat søndag

En ny israelsk regering bliver indsat søndag, hvor parlamentet skal stemme om den. Det meddeler det israelske militærs radio.

- Parlamentet stemmer søndag om en godkendelse af en ny regering, som skal tage over efter premierminister Benjamin Netanyahus regering, rapporterer militærets radio, som citerer parlamentsformand Yariv Levin.

Hvis der er et flertal for koaltionsregeringen, bliver den taget i ed samme dag.

Den nye regering vil bestå af partier, der er modstandere af Netanyahu, som i 12 år har stået i spidsen for en højreregering.

Den nye regering skal i første omgang ledes af den højrenationale Naftali Bennett i to år. Herefter skal han afløses af midterpolitikeren Yair Lapid, der har været en drivende kraft i at samle en koalition af otte partier, blandt dem et arabisk parti, for at vippe Netanyahu fra magten.

Netanyahu har beskyldt sine politiske modstandere for at have begået 'den højeste form for valgsvindel'.

Netanyahu er i flere tilfælde sigtet for korruption, og han risikerer at blive idømt fængsel. Men han har indtil nu levet op til sit ry som Israels mest behændige politiske overlever.

Men uden posten som premierminister til at skærme sig kan han inden for kort tid vente at få afgjort sin skæbne ved en domstol.

Den politiske tumult i Israel kommer kun få uger efter en alvorlig militær konflikt mellem Israel og radikale palæstinensere i Gaza.

Fra Gaza blev der sendt hundredvis af raketter ind over store dele af Israel. Den israelske hær svarede igen ved at sende bomber ned over den palæstinensiske enklave fra droner og kampfly.

Kamphandlingerne kostede 256 palæstinensere og 13 israelere livet.