Ny kæmpetrussel fra Erdogan til Trump

Krisen kradser fortsat mellem Trump og Erdogan, efter USA's nylige sanktioner mod Tyrkiet. Som modsvar til dem udtaler den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, tirsdag, at Tyrkiet vil boykotte alle elektroniske produkter fra USA. Det oplyser Reuters.

Donald Trump indførte fredag sidste uge sanktioner mod Tyrkiet, ved at indføre en forhøjelse af toldsatserne på tyrkisk stål og aluminium. Det gjorde han, for at presse Tyrkiet til at løslade den fængslede amerikanske præst Andrew Brunson, som Tyrkiet har tilbageholdt i over to år. Andrew Brunson er sigtet for at støtte terrorister.

Løsladelse af Andrew Brunson har længe været en mærkesag for Donald Trump, og netop kravet om løsladelse af den amerikanske præst, er den tyrkiske præsident ikke just begejstret for.

Ved et vælgerarrangement lørdag langede Erdogan hårdt ud efter USA:

- Det er forkert at vove at bringe Tyrkiet i knæ gennem trusler om en præst, sagde Erdogan.

- Skam jer, skam jer. I er ved at bytte jeres strategiske partner i Nato ud med en præst, fortsatte han.

Donald Trumps forhøjelser af toldsatserne på tyrkisk stål og aluminium fik mandag nat den tyrkiske valuta, Lira, til at styrtdykke med cirka 20 procent over for den amerikanske dollar.

Meldingen fra Erdogan om boykottet af de elektroniske produkter, kommer derfor i kølvandet på flere dages konflikt mellem de to statsledere.