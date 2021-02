Ny lov vedtaget: Markant hårdere straffe til vanvidsbilister

Folketinget har vedtaget regeringens lovforslag, der indeholder en række skærpelser i straffene for de groveste tilfælde af vanvidskørsel, oplyser Justitsministeriet

En ny lov er netop vedtaget i Folketinget, som skærper straffe for vanvidsbilisme markant.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Loven indeholder en række strafskærpelser for de groveste tilfælde af vanvidsbilisme. Straffen for uagsomt mandrab forbundet med vanvidsbilisme forhøjes 150 procent, mens straffen for uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med vanvidskørsel forhøjes med 100 procent.

Strafferammen for uagtsomt mandrab i forbindelse med vanvidskørsel er dermed hævet fra 16-18 måneders fængsel til mellem tre år og fire måneder og tre år og ni måneders fængsel.

Loven er vedtaget af et enigt Folketing og træder i kraft 1. marts 2021.

'Jeg er umådelig glad for, at vi i dag på tværs af politiske skel står sammen i Folketinget i kampen mod vanvidskørsel. Vi har med lovforslaget vedtaget en række strafskærpelser, der vil sende straffene for uagtsomt manddrab, uagtsom legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse og flugtbilisme markant i vejret.'

'Det er min forhåbning, at strafskærpelserne også vil være med til at skabe en adfærdsændring på vejene, så flere bilister tænker sig om, inden de bringer andre menneskers liv i fare med vanvittig og hensynsløs kørsel,' udtaler justitsminister Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.