Ny lov vedtaget: Pædofile og voldtægtsforbrydere skal kemisk kastreres

En ny lov i det østeuropæiske land Ukraine skal holde pædofile og voldtægtsforbrydere fra at have sex - nogensinde igen.

Det er en kendsgerning, efter en ny lov foreskriver, at hvis man er kendt skyldig i en sag vedrørende enten voldtægt eller pædofili, skal man gennemgå en tvungen, kemisk kastration.

Det skriver flere udenlandske medier. Blandt andet Mirror og The Independent.

Ud over loven om kemisk kastrering bliver straffen for pædofile og voldtægtsforbrydere strammet endnu mere. Strafferammen bliver hævet fra 12 til 15 år, der bliver opført et offentligt register over de dømte, og politiet skal efter de dømtes straf overvåge dem resten af deres liv.

Loven omfatter mænd i alderen 18 til 65 år.

320 sager på et år

Beslutningen kommer i kølvandet på en voldsom sag tidligere i juni måned.

11-årig Dariya Lukyanenko blev fundet voldtaget og myrdet 19. juni i en sydlig ukrainsk by. En 22-årig ven af familien erkendte senere at have begået overgrebet og mordet.

Det startede en debat i det ukrainske parlament, hvor det menes, at der er et stor mørketal for pædofilisager. Det mener landets politichef også.

- Fem børn blev voldtaget i fire forskellige regioner inden for bare 24 timer. Og det er allesammen sager, hvor forældrene har anmeldt det. Vi kan kun gisne om, hvor mange 'skjulte' seksuelle overgreb der er på børn i det her land, fortæller Ukraines politichef, Vyacheslav Abroskin ifølge Mirror.

Tal fra 2017 viser, at der i 2017 var 320 anmeldte seksuelle overgreb i Ukraine.

Til sammenligning var der i Danmark ifølge Socialstyrelsen 1665 sager om overgreb mod børn i 2017, hvor 23 procent omhandlede seksuelle overgreb. Det svarer til omkring 383 sager det år - det vides ikke, i hvor mange af sagerne der faldt en dom.

Fakta om seksuelle overgreb i Danmark 12 procent af børn i 8. klasse har været udsat for uønskede seksuelle hændelser med blottelser, og samme andel af de unge har oplevet uønsket berøring.



Omkring dobbelt så mange piger som drenge har været udsat for seksuelle uønskede seksuelle hændelser



7 procent af pigerne og 5 procent af drengene har oplevet et forsøgt eller gennemført samleje, som var uønsket



I tre ud af fire tilfælde er udøveren en jævnaldrende, mens det i ét ud af fire tilfælde er en voksen eller et familiemedlem. Kilde: Red Barnet, SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016 Vis mere Luk

Behov for kastration

Lovforslaget kom fra politikeren Oleg Lyashko. Han er formand for partiet 'Oleg Lyashkos Radikale Parti'.

- Den ukrainske lov har ikke livstidsdomme eller dødsstraf for seksuelle overgreb mod børn, sagde han om lovforslaget.

- Det er meget usandsynligt, at voldtægtsforbrydere stopper med at gøre 'deres ting' igen, efter de er blevet løsladt.

Det er dog ikke alle, der synes, at kemisk kastration er en god idé. Kriminologen Anna Maliar, der var med til at lave den oprindelige lov - hvor det var op til den dømte, om de ville kemiske kastreres - mener, at Oleg Lyashko har bedraget de andre politikere.

- Politikerne var ikke advaret om farerne ved den her lov. Kemisk kastration bør aldrig bruges som straf. Når den gør, vil det defineres som tortur. Langt størstedelen af de mennesker, der begår seksuelle overgreb på mindreårige er helt almindelige mennesker. At tvinge dem til kastration er ikke civiliseret, siger hun til The Independent.