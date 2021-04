Ny rapport: Statsledere har udnyttet pandemien

Menneskerettighederne er på kraftig retræte.

Under coronapandemien har de nemlig i høj grad været under angreb i en række lande, fordi landenes politiske ledere har udnyttet situationen.

Det konkluderer årsrapporten fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

De har svigtet

Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty International Danmark, siger, at de svageste verden over er blevet svigtet af de systemer, der burde beskytte dem.

- Covid-19 har brutalt udstillet og forstærket uligheder både inden for og imellem landene, uddyber Agnès Callamard, generalsekretær i Amnesty International.

- Vi står over for en verden i uorden. På dette tidspunkt i pandemien vil selv de mest virkelighedsfjerne statsledere have svært ved at benægte, at vores sociale, økonomiske og politiske systemer er gået i stykker, fortsætter Agnès Callamard.

Eksempelvis er rettigheder hos medarbejdere i svage sundhedssystemer blevet krænket.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ungarns premierminister Viktor Orban møder blandt andre kritik fra Amnesty. Foto: Darko Vojinovic/AP

Ifølge den danske generalsekretær har myndigheder også brugt pandemien til at undertrykke frihedsrettigheder.

Blandt andet har den ungarske premierminister, Viktor Orbán, ændret landets straffelov, så borgere risikerer op til fem års fængsel for 'at sprede falsk information' om corona.

- I stedet for at støtte og beskytte mennesker har nogle statsledere gjort pandemien til et våben, som de bruger til at kaste borgernes rettigheder ud i kaos, siger Agnès Callamard.