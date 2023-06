Ny retssag truer Trump: - Ekstremt alvorligt

USA's tidligere præsident Donald Trump står over for 37 anklagepunkter i en sag om håndtering af fortrolige dokumenter. Billeder viser en lang række kasser opbevaret forskellige steder i Trumps hjem i Florida, heriblandt balsal og et badeværelse

Han har fået det berygtede kælenavn 'Teflon Don' på grund af sin evne til at undgå strafforfølgelse.

Men nu truer den anden retssag indenfor kort tid den tidligere præsident Donald Trump.

Tirsdag aften klokken 21 skal den kontroversielle forretningsmand og republikaner møde op ved en føderal domstol i Miami, hvor han skal stå over for 37 anklagepunkter i en sag, der omhandler hemmelige dokumenter i Det Hvide Hus.

Donald Trump står juridisk set overfor de hidtil mest alvorlige anklager, der er blevet rettet imod ham. Tirsdag starter retssagen. Foto: Megan Varner

'The Big One'

USA-ekspert og tidligere politisk rådgiver Mads Dalgaard Madsen vurderer, at der er to spor i den nye retssag mod Donald Trump.

- Der er juridisk og et politisk spor. De hænger sammen, men i det juridiske spor er det ekstremt alvorligt. Vi står i den absurde situation, at hans bedste mulighed for ikke at komme i fængsel er at blive præsident igen, siger han til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Det er justitsministeriet, der rejser tiltalen, og så bliver det ikke mere alvorligt. Han risikerer at sidde livsvarigt i fængsel, siger Mads Dalgaard Madsen, der også kalder retssagen 'The Big One'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Donald Trump ankommer til Miami i sit privatfly forud for retssagen. Foto: Chandan Khanna

Ifølge nyhedsbureaet Reuters fandt FBI i 2022 13.000 dokumenter i den tidligere præsidents luksuriøse resort Mar-a-Lago i Florida, hvor 100 af dem var stemplet som klassificeret.

Dermed har han, hvis anklagerne holder vand, brudt sig mod amerikansk lovgivning, da en amerikansk præsident skal overdrage alle dokumenter og e-mailkorrespondancer til landets nationale arkiv, når de forlader embedet.

En politisk heksejagt

Som sædvanlig har Donald Trump kaldt beskyldningerne for en politisk heksejagt, der skal være med til at stoppe hans muligheder for at blive den næste præsident.

- Han er jo verdensmester i at sylte de her retssager, så de bare fortsætter i det uendelige.

Ifølge Mads Dalgaard Madsen er der en god mulighed for, at Trump bliver kendt skyldig, men spørgsmålet er, hvornår det sker.

Annonce:

- Hvis dommen falder, og han bliver kendt skyldig midt i et valg, så kan man jo have en situation, hvor han er førende til at overtage et system, der skal sætte ham i fængsel.

- Virkeligheden overgår fantasien her. Kan en præsident benåde sig selv?

De hemmeligstemplede dokumenter indeholder blandt andet informationer om militære svagheder og atomprogrammer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Trump-fans i Florida forud for retssagen, der starter tirsdag aften dansk tid. Foto: Ricardo Arduengo

Man har jo fornemmelse af, at det har den modsatte effekt på Trump?

- Alle indikationer er, at de her retssager styrker hans position i det republikanske parti. Han har rigtig godt fat i den republikanske base, og inde i partierne ser man, at man støtter lederen, vurderer USA-eksperten.

- Vælgerne køber ind på historien om, at det er en heksejagt.

Forud for retssagen tirsdag har de lokale myndigheder i Miami forberedt sig på, at op imod 50.000 personer dukker op for at støtte Trump.

Ifølge Mads Dalgaard viser Donald Trump, at han stadig har en evne til at tiltrække de amerikanske vælgere.

- Så sent som i søndags, sagde han i en tale, 'det er ikke mig, men det er dig, de er ude efter.'

- Han prøver at genopbygge myten fra 2015, som den der støtter samfundets hårdtarbejdende kerne, og noget tyder på, at hans strategi virker.

Vild Trump-måling: Stop