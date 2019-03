Ny stor demonstration i Algeriet mod landets leder

En meget stor demonstration er samlet i bymidten af Algeriets hovedstad, Algier, for at kræve præsidentens afgang.

Øjenvidner siger til nyhedsbureauet Reuters, at der er flere hundredtusinder på gaden med krav om, at præsident Abdelaziz Bouteflika går af.

Politiet har afspærret gader, der leder hen til regeringsbygninger og parlamentet, siger øjenvidnerne.

Den 82-årige præsident, Abdelaziz Bouteflika, har efter flere ugers protester lovet ikke at genopstille til præsidentposten for femte gang.

Men der er ikke tegn på, at han lige nu vil træde tilbage. Og det er uvist, hvornår der bliver valg.

Demonstranterne kræver, at han forsvinder øjeblikkeligt.

Politiet forholder sig roligt over for de mange demonstranter, rapporterer nyhedsbureauet AFP.

Der er mænd, kvinder og børn med i optoget. Humøret er højt blandt demonstranterne, og der er ingen tilløb til vold.

Fredagens store demonstration er den første alvorlige test for Bouteflika. Det var regimets håb, at gemytterne ville falde til ro, da det mandag blev meddelt, at han ikke vil genopstille for femte gang.

Han har været præsident siden 1999 og har ledet et land, der af mange kritikere betegnes som en politistat.

- Du lader som om, du forstår os, vi vil lade som om, at vi hører på dig, står der på et af de mange bannere, der bæres gennem gaderne.

Det er fjerde fredag i træk, at der samles store folkemængder i Algier og andre byer i landet med krav om Bouteflikas afgang.

Det er nogle af de største demonstrationer i den arabiske verden siden det arabiske forår i 2011.

Det var et oprør mod autoritære regimer i den arabiske verden.

Men kun et land udviklede sig i demokratisk retning som følge af det arabiske forår. Det var i Algeriets naboland Tunesien.