Ny svensk minister skaber debat: Hylder islamist og har rastafarihår

Den nytiltrådte kultur-, demokrati- og idrætsminister, Amanda Lind, har fået kritik for sin frisure og for at hylde tidligere minister, der blev tvunget til at gå af

Sverige har endelig fået ny regering - 134 dage efter at svenskerne gik til valg. Men allerede efter første dag kom en af regeringens nye ministre i modvind.

Frem til i går var hun relativt ukendt blandt svenskerne, men efter udnævnelsen til kultur-, demokrati- og idrætsminister, er Amanda Lind kommet på alles læber.

Det skriver flere svenske medier inklusiv SVT, Nyheter24 og Aftonbladet.

Årsagen til kritikken af den nye minister er, at hun i mandags lagde et opslag ud på Instagram, hvor hun hyllede de medlemmer af hendes parti (miljöpartiet), der sad i regeringen fra 2014 til 2018.

Men blandt dem, hun kaldte for 'helte og pionerer', er den tidligere boligminister Mehmet Kaplan, der i 2016 blev tvunget til at gå af, da det kom frem, at han tidligere havde sammenlignet Israel med Nazityskland, ligesom han var blevet set i selskab med lederen af de tyrkiske højreekstremister De Grå ulve og den islamiske bevægelse Mili Görüs.

Blandt hendes kritikere er Liberalernas partileder, Jan Björklund.

- Det her er en meget dårlig start for Amanda Lind. Jeg går ud fra, at hun hurtigt retter op på dette og tager afstand fra Kaplans ageren, for det var uacceptabelt, siger han til SVT.

Amanda Linds hår har også vakt opmærksomhed og beskyldes for kulturel appropriering. Foto: Ritzau Scanpix

Amanda Lind svarer kritikerne

I tv-udsendelsen Nyhetsmorgon i TV4 forklarede Amanda Lind tirsdag, hvad hendes holdning til Mehmet Kaplan er, og hvorfor hun hyldede den tidligere minister:

- Han begik fejl. Han gik af. Det var det rigtige, og det var godt. Det synes jeg nu, og det syntes jeg også dengang.

- Han er en del af vores historie, og det ville jeg vise med det her opslag.

Hendes ministerkollega og den nytiltrådte energi- og digitaliseringsminster, Anders Ygeman (S) støttede op om Lind ved at sige:

- Jeg opfatter det på den måde, at hun som tidligere partisekretær ville takke de grønne ministre, sagde han til SVTs Morgonstudion.

En anden kritik går på hendes valg af frisure. Grundlæggeren af menstruationsmuseet i Amsterdam, Linnea Celik, anklager Amanda Lind for at have en racistisk frisure.

@amandalind_ din frisyr är kulturell appropriering - typ blackface för håret.

Hur tänker du jobba med att motverka rasism i kultursverige? — Linnea Celik (@LinneaCelik) 21. januar 2019

'Din frisure er kulturel appropriering – en slags blackface for hår. Hvordan har du tænkt dig at arbejde med at modvirke racisme i kultur-Sverige?'

Linnea Celik sammenligner Amanda Linds rastafarihår med, at man som hvid maler sig i ansigtet for at ligne en sort person. Noget der var meget populært i amerikanske revyer frem til midten af 1900-tallet.

