Ny udvikling: Seks betjente suspenderet

I alt er seks betjente, der var en del af politistyrken ved Capitol Hill i Washington D.C., blevet suspenderet med løn i kølvandet på urolighederne 6. januar.

Det skriver CNN.

- Politichef Yogananda Pittman har besluttet, at et hvert medlem af en hendes styrke, der ikke holder sig inden for afdelingens adfærdsregler, vil stå overfor en passende straf, lyder det fra styrkens talsmand John Stolnis.

29 efterforskes

Ud over de seks, der er blevet suspenderet, efterforskes 29 betjentes rolle ved de voldsomme uroligheder.

En af de suspenderede betjente tog blandt andet en selfie med demonstranter, mens de var ved at overtage Capitol Hill. En anden bar en 'Make America Great Again'-hat, hvilket er Trump-kampagnens slogan.

Det er blandt andet på baggrund af videomateriale, at de seks betjente nu er suspenderet.

Fem døde

Den daværende præsident, republikaneren Donald Trump, havde på Twitter opfordret sine tilhængere til at komme til demonstration i Washington D.C. 6. januar.

Efter Trump havde holdt tale, gik hans tilhængere mod kongresbygningen, hvor de trængte ind, for manges vedkommende i et forsøg på at afbryde Kongressen i den formelle godkendelse af Joe Bidens sejr ved præsidentvalget.

Fem mennesker omkom under urolighederne, heriblandt en politibetjent. Over 200 personer er siden blevet sigtet for lovovertrædelser under stormløbet.

Trump blev stillet for en rigsret for sin rolle i urolighederne. Han blev frikendt ved en afstemning i Senatet.

