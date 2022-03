Ny undersøgelse: Hver femte i Enhedslisten har oplevet chikane

En undersøgelse af seksuel chikane i Enhedslisten foretaget af Kvinfo viser, at 15 procent af de adspurgte kvinder og 6 procent af de adspurgte mænd har oplevet seksuel chikane inden for de sidste tre år.

Hyppigst er uønskede kommentarer, men fem procent af de adspurgte kvinder har oplevet uønsket berøring i form af eksempelvis kys og klap i numsen.

Det er noget, som ligestillingsordfører Pernille Skipper kalder for et problem.

- Enhedslisten er et erklæret feministisk parti og har i alle vores leveår forsøgt at arbejde med en feministisk praksis. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke også i lighed med resten af samfundet har problemer.

- Der skal være plads til alle hos os. Og det kræver, at vi hele tiden arbejder for det, skriver Pernille Skipper i en kommentar til undersøgelsen til Ritzau.

Skete efter MeToo

Undersøgelsen blev søsat efter at sager om seksuel chikane - også historiske - væltede ind over Christiansborg og dansk politik i 2020. Det skete i forbindelse med MeToo-bevægelsen.

Det førte til flere sanktioner og ekskluderinger, blandt andet videregav Morten Østergaard ledelsen af De Radikale til Sofie Carsten Nielsen.

Enhedslistens undersøgelse dækker over 1263 respondenter.

Blandt de kvindelige respondenter har 88 - 15 procent - oplevet seksuel chikane. 31 har 'oplevet uønskede fysiske berøringer for eksempel klap, kys, massage eller omfavnelser'.

- Mere viden

Et større antal har oplevet kommentarer til udseende eller seksuelle vittigheder - uønsket.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har modtaget resultaterne af undersøgelsen fra Kvinfo, og at vi nu har mere viden og flere redskaber til at arbejde med problemer omkring forskelsbehandling og seksuel chikane, skriver Pernille Skipper.

Undersøgelsen viser, at yngre - specielt kvinder - er mere udsatte end ældre. Samt at 23 procent har oplevet forskelsbehandling på grund af køn.