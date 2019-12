Hummelgaard: - Diskrimination er forfærdeligt

- Jeg synes, at al form for diskrimination er forfærdelig, og jeg synes, det er trist, at vi stadigvæk oplever det her på kanten til et helt nyt årti, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) efter Ekstra Bladet tidligere i dag afslørede, hvordan et arabisk klingende navn meget nemt kan udløse et nej til en jobsamtale.

Derimod var døren åben til avisens journalist Helle, selvom ansøgningen var den samme, som 24-årige Aya Walid sendte til samme firma som en del af Ekstra Bladets serie om job-gakgak i NyDanmark.

- Virksomhederne må ikke gøre forskel på hverken køn, etnicitet eller seksuel orientering. Der er loven fuldstændig klar. Loven fastslår, at det er kvalifikationer, der afgør, om en person skal tilbydes et arbejde, så jeg synes, det er trist, at der stadigvæk eksisterer racisme.

- Specielt når virksomhederne i øvrigt render rundt i tide og utide og hyler op om, at de mangler arbejdskraft. Så er det jo lidt svært at tage alvorligt.

Firma ville hellere have Helle end Aya

- Kan man gøre noget politisk for at stoppe den strukturelle diskrimination, som eksperter og undersøgelser peger på eksisterer?

- Hvis virksomheder siger nej til arbejdskraft, alene fordi en ansøger er af en anden etnicitet, så må de hanke op i det. Det er i hvert fald ikke troværdigt, hvis de samtidig hyler op om, at de mangler arbejdskraft.

- Den anden del af det er, at vi har et velfungerende Ligebehandlingsnævn, som tager sig af sager som den her, og jeg synes faktisk, at jeres case skal overveje at indberette sagen. Om ikke andet så for at få det prøvet.

Dyre jobcentre

Ekstra Bladet har over de seneste dage fortalt, hvordan staten bruger 13 milliarder kroner på jobcentrene uden at kende den præcise effekt.

Det er flere penge, end der bruges på psykiatrien, og samtidig findes der massive problemer rundt om i kommunernes jobcentre. Problemer, som Ekstra Bladet belyser i projektet ’Job-gakgak’.

- Jeg er enig i, at vi bruger mange penge på det. Men alternativet er, at vi ingenting gør for at gøre folk til en del af arbejdsfællesskabet. Det mener jeg ikke er et velfærdssamfund værdigt, lyder svaret fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Jobcentre koster 13 milliarder - men ingen kender effekten

- Det at være i kontakt med mennesker, der er langt fra arbejdsmarkedet, og tilbyde dem hjælp og veje til at få behandlet deres problemer, det synes jeg virker. Spørgsmålet er så, om det virker godt nok i den konstruktion, der er nu, efter kommunerne har overtaget beskæftigelsesindsatsen. Det synes jeg klart, at man kan diskutere.

- Man kan diskutere, om kommunerne er gode nok til at behandle borgere med værdighed og respekt, og om de gør nok for at være opmærksom på, at det er borgernes rettigheder, der står øverst – og ikke kommunens egen pengekasse.

