Kan du ikke finde et arbejde? Chat dig til et råd i aften

LIVE

I månedsvis har Ekstra Bladet undersøgt jobcentrene, og hvor gode de er til at hjælpe folk i arbejde.

Aya Walid var tilknyttet et jobcenter i to år - de kunne ikke hjælpe hende.

Aya er født Danmark og taler perfekt dansk, hun har en uddannelse og erfaring fra både professionelt og frivilligt arbejde - hun har desuden gjort alt, jobcentret har krævet; rettet sine ansøgninger ud fra deres anbefalinger, taget imod kurser, samtaler og job med løntilskud.

Alligevel stod hun på kanten til kontanthjælp, da Ekstra Bladet tog hende med i projektet 'Job-gakgak' og skaffede hende et arbejde på få uger.

- Det føles som en kamp, man ikke kan vinde, lød det fra Aya Walid, da hun mødte Ekstra Bladet første gang.

Her fortæller Jan Normann fra ILVA, hvilke problemer der kan være i en ansøgning til et job. Videoreportage: Gorilla Media

Do's and don'ts

Er du også ved at kører træt i at sende den ene ansøgning efter den anden uden held? Eller mangler du tips og tricks til at fremme din karriere?

I minidoumentaren, hvor Ekstra Bladet hjælper Aya i job, møder chefredaktør Poul Madsen og brobygger Özlem Cekic ILVA's HR-chef, Jan Normann, som kommer med en række gode råd til jobsøgende.

Nu kan du chatte med ham og få råd til din jobsøgning, jobsamtale, hvordan du kan arbejde imod en forfremmelse eller alt muligt andet.

Se den ene af Ekstra Bladets to minidokumentarer, der handler om de problemer, man støder ind i på et jobcenter, når man kæmper for at komme ud af ledighed. Video: Gorilla Media

Poul Madsen og Özlem Cekic besøgte ILVA, hvor de fik gode råd til jobsøgning af HR-chef Jan Normann. Foto: Tariq Mikkel Khan