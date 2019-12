Minister vil stoppe misbrug

Ekstra Bladet har talt med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) om kritikken af COOP’s og Salling Groups brug af virksomhedspraktik. Og han er kritisk over for den måde, ordningen i dag administreres på.

– Jeg synes, at virksomheder, som tager ledige ind i praktik, er med til at tage et samfundsansvar, men så er der den anden del af det, siger beskæftigelsesministeren.

- Jeg har også både hørt og læst om virksomheder, der bruger praktikkerne helt systematisk og misbruger ordningerne. Det er nogle bestemte typer virksomheder, og det er selvfølgelig ikke acceptabelt.

- Derfor ændrer vi reglerne fra 1. januar, så det bliver præciseret, hvad formålet med en virksomhedspraktik er. Det vil mindske risikoen for, at virksomheder kan misbruge ordningen fremadrettet.

Ledige arbejder gratis i dit supermarked

- Du betragter det som misbrug, når COOP og Salling Group tager mange praktikanter ind?

- Ikke nødvendigvis, men det er misbrug, hvis man kan se, at der er systematik i, at man tager mange praktikanter ind, uden det fører til ordinære løntimer. Og det er noget af det, man har set i de her tilfælde.

- Virksomhederne afviser, at der er tale om misbrug, men det undrer mig, , at mange kommuner har lavet særaftaler med netop de to virksomheder omkring praktik, som eksperter peger på ikke virker. Hvad tænker du?

- Det er nemlig lige præcis ikke meningen. Og det er netop derfor, vi skærper reglerne.

Firma ville hellere have Helle end Aya

- Skal jeg forstå det, som om du deler HK’s opfattelse af, at COOP og Salling Groups måde at bruge praktikanter på ikke er i orden?

- Uden at gå specifikt ind i to bestemte virksomheder deler jeg HK’s kritik af, at man kan se, at nogle virksomhedspraktikker ikke er i overenstemmelse med formålet.

- Du tænker, at der er tale om gratis arbejdskraft?

- Ja, og hvor det fører til for få løntimer.

COOP: Et stykke socialt arbejde

Ekstra Bladet har talt med informationsdirektør Jens Juul Nielsen i COOP om den generelle kritik.

– Kritikken er helt forfejlet. Det er en indsats, vi er stolte af. Vi hjælper folk med at få fodfæste på arbejdsmarkedet, siger han.

– Hvordan mener du, at I hjælper med det?

– Når man ikke har været i job i mange år, har man behov for at få erfaring, og her kommer vi ind i billedet. Det er ikke folk, vi ville ansætte til normal løn. Det er ikke billig arbejdskraft eller noget, vi tjener penge på. Det er et tilfredsstillende stykke socialt arbejde.

– Hvis det er et socialt ansvar, hvorfor skal I så kompenseres økonomisk med tilskud fra jobcentrene?

– Ellers kunne det ikke lade sig gøre. Så eksisterede det ikke.

– Er det ikke nemt at kalde det 'et stykke socialt arbejde', hvis man får penge for det?

– Det kan du sige, men det er ikke, fordi vi tjener penge på det. Vi ser det som en indsats for at hjælpe folk ind på

- Tidligere praktikanter fortæller, at de føler sig udnyttet som gratis arbejdskraft?

- Sådan ser vi det slet ikke.

- Der er selvfølgelig nogen, som gerne ville være fri for jobtræning, men jeg mener, vi gør det, vi bør gøre.

Salling Group: Kommunerne presser på

Hos Salling Group har man ligesom hos COOP svært ved at genkende kritikken.

– Når vi står som en af de største aftagere af virksomhedspraktikanter, er det, fordi vi er en stor, landsdækkende virksomhed med mange butiksenheder, fastslår Anette Vittrup, som er hr-seniorpartner i mangfoldighed i Salling Group.

– Det her med at kalde det misbrug ... Jeg forstår jo godt, hvad HK vil med det. De vil gerne have fokus på området, og det er fair nok, men at kalde det misbrug er forkert, konstaterer Anette Vittrup.

– Misbrug er, når man gør noget, man ikke må, men vi overholder alle regler på området. Så hvis man vil have ændret reglerne, så skal man gå til politikerne i stedet for at hænge virksomhederne ud, siger hun.

- Hvad tænker du om, at flere tidligere praktikanter føler sig udnyttet?

- Det ville undre mig, hvis ikke der var nogen, som var utilfredse. Men det er ikke det, vi hører mest af.

- Det er sjældent, vi oplever, at de er sure på os - så er det systemet, de er sure på, fordi de er trætte af flere praktikker, eller sygemeldte, som er trætte af, at de skal i praktik for at blive erkendt syge. Det er jo en del af gamet, siger Anette Vittrup.

Pres fra jobcentre

- Det kræver en masse ressourcer at få praktikanter ind. Langt de fleste, vi får i praktik, er borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet. Det er nogen, som skal tages i hånden. Måske kan de ikke sproget eller har fysiske eller psykiske problemer, siger Anette Vittrup, HR-senior partner i mangfoldighed i Salling Group.

Ifølge Anette Vittrup er det ikke dem som virksomhed, der presser på for at få praktikanter, men kommunernes jobcentre, der presser på for at få praktikpladser.

– Det er ikke os, der efterspørger praktikanter. Det er jobcentrene, der efterspørger pladserne, fastslår hun.

– Kommunerne er økonomisk pressede og har lukket de kommunale værksteder, og så er der kun virksomhederne tilbage at sende borgerne ud til. Og dér ’boner’ vi ud, fordi vi er store – men det er jo alle virksomheder, som presses til at tage flere og flere praktikanter ind, siger Anette Vittrup.